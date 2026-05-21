Estados Unidos acusa a Raúl Castro de asesinato

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó ayer al máximo la presión política y judicial contra Cuba al presentar cargos formales contra el expresidente Raúl Castro por asesinato, conspiración para matar ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves, una acusación histórica que revive uno de los episodios más delicados en la relación bilateral y que marca un giro de alto impacto en la estrategia de Washington hacia La Habana.

El Departamento de Justicia formalizó la acusación ante la corte federal del Distrito Sur de Florida por el derribo, el 24 de febrero de 1996, de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate, hecho que dejó cuatro muertos: Carlos Costa, Armando Alejandre y Mario Manuel de la Peña, ciudadanos estadounidenses, así como Pablo Morales, residente legal en Estados Unidos.

El Dato: El Comando Sur de EU confirmó el despliegue del portaaviones nuclear USS Nimitz. La fuerza incluye aeronaves de combate, destructores y buques logísticos.

La Fiscalía sostiene que Raúl Castro, entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, ordenó directamente la operación militar que terminó con el ataque. La acusación también involucra a otros cinco militares cubanos señalados.

El gobierno de la isla sostuvo entonces que las aeronaves violaron reiteradamente su espacio aéreo y calificó a los pilotos como “terroristas”. Sin embargo, la Organización de Aviación Civil Internacional concluyó tras una investigación que el derribo ocurrió en aguas internacionales, debilitando la narrativa oficial de La Habana.

El fiscal general interino de EU, Todd Blanche, hizo el anuncio en la Torre de la Libertad de Miami, uno de los símbolos del exilio cubano, donde remarcó el significado político de la decisión.

“El presidente está comprometido a restaurar un principio muy simple pero importante: si matas estadounidenses, te perseguiremos, no importa quién seas, no importa qué título tengas y no importa cuánto tiempo haya pasado”, dijo.

El Tip: Los cargos pre-sentados implicarían condena máxima de pena de muerte o cadena perpetua para Castro.

Añadió que la acusación “no es sólo por espectáculo” y sostuvo que Castro enfrentará la justicia “por voluntad propia o de cualquier otra forma”.

MAGNATE ENDURECE POSTURA. Horas después, Donald Trump reforzó el mensaje desde Washington. Al ser consultado sobre la posibilidad de una escalada directa contra Cuba, descartó una acción inmediata, aunque dejó abierta la puerta a nuevas medidas de presión.

“No habrá una escalada. No creo que sea necesario. Ese lugar se cae a pedazos. Ellos perdieron el control”. Añadió que “es un día muy grande y muy importante”, al considerar que la acusación representa una respuesta histórica al reclamo del exilio cubano-estadounidense de Florida, un bloque político clave para su administración.

Donald Trump confirmó además que “pronto” anunciará nuevas decisiones relacionadas con el bloqueo petrolero.

El expresidente cubano, Raúl Castro, (der) junto al fallecido líder venezolano, Hugo Chávez, (izq) en una foto de archivo ı Foto: AP

RENACIMIENTO DE LA HABANA. Horas antes, el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, difundió un video en español dirigido al pueblo cubano, en el que ofreció una relación renovada con Washington al margen del actual sistema político de la isla.

Marco Rubio acusó al conglomerado militar GAESA de controlar buena parte de la economía nacional mientras la población enfrenta precariedad extrema. “Mientras ustedes sufren, quienes controlan su país acumulan miles de millones de dólares. Todo pasa por sus manos”, afirmó.

Anunció una oferta de 100 millones de dólares en alimentos y medicinas, que serían distribuidos por la Iglesia católica y otras organizaciones. “Estamos listos para abrir un nuevo capítulo en la relación entre nuestra gente y nuestros países”, expresó.

Sostuvo que Estados Unidos apuesta por una transformación estructural que permita a los cubanos emprender libremente, elegir a sus gobernantes y reemplazarlos mediante el voto.

RESPUESTA INMEDIATA. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, calificó la acusación contra Raúl Castro como “una acción política, sin ningún basamento jurídico”, y aseguró que busca alimentar un expediente propagandístico destinado a justificar una agresión militar.

Afirmó que la decisión evidencia “la soberbia y frustración” de Washington ante la resistencia política de la Revolución cubana. El mandatario defendió la actuación militar de 1996 y aseguró que se produjo en legítima defensa frente a reiteradas provocaciones.

Por su parte, el canciller Bruno Rodríguez arremetió directamente contra Marco Rubio, a quien definió como “vocero de intereses corruptos y revanchistas”. Acusó al secretario de Estado de utilizar un “libreto mendaz” para responsabilizar al gobierno cubano por las consecuencias de décadas de sanciones de EU.

“La verdadera causa del sufrimiento del pueblo cubano es el daño despiadado provocado por el bloqueo económico y el cerco energético”, sostuvo. Bruno Rodríguez rechazó además cualquier intento de reeditar escenarios de subordinación política como los que, según afirmó, marcaron la etapa neocolonial cubana.