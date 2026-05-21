Un civil muere cada 14 minutos: ONU

Una familia gazatí rompe el ayuno en el Ramadán entre escombros, el 24 de febrero.

La Organización de Naciones Unidas alertó ayer sobre un deterioro sin precedentes en la protección de civiles atrapados en conflictos armados y advirtió que, durante 2025, un civil fue asesinado aproximadamente cada 14 minutos.

Durante el debate anual del Consejo de Seguridad, la directora de la División de Respuesta a Crisis de la Oficina de Asuntos Humanitarios, Edem Wosornu, habló en representación del jefe humanitario Tom Fletcher y expuso que las víctimas mueren en sus hogares, mercados, escuelas, carreteras o mientras escapan.

La funcionaria señaló como focos críticos la República Democrática del Congo, Sudán, Ucrania y los territorios palestinos ocupados, donde persisten violencia extrema, hambre y ataques contra infraestructura esencial. También reportó más de mil 350 agresiones contra hospitales, ambulancias y personal sanitario en 18 conflictos, además de un aumento en violencia sexual, reclutamiento de menores y ataques contra periodistas y trabajadores humanitarios.

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Según la ONU, 147 millones de personas enfrentaron inseguridad alimentaria aguda por efectos directos de la guerra. Tom Fletcher sostuvo que esta crisis responde a “decisiones políticas y militares” e instó a la comunidad internacional a actuar con liderazgo y firmeza para reforzar el respeto al derecho internacional.