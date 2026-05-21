Un civil muere cada 14 minutos: ONU

La Organización de Naciones Unidas alertó ayer sobre un deterioro sin precedentes en la protección de civiles atrapados en conflictos armados y advirtió que, durante 2025, un civil fue asesinado aproximadamente cada 14 minutos.
Durante el debate anual del Consejo de Seguridad, la directora de la División de Respuesta a Crisis de la Oficina de Asuntos Humanitarios, Edem Wosornu, habló en representación del jefe humanitario Tom Fletcher y expuso que las víctimas mueren en sus hogares, mercados, escuelas, carreteras o mientras escapan.
La funcionaria señaló como focos críticos la República Democrática del Congo, Sudán, Ucrania y los territorios palestinos ocupados, donde persisten violencia extrema, hambre y ataques contra infraestructura esencial. También reportó más de mil 350 agresiones contra hospitales, ambulancias y personal sanitario en 18 conflictos, además de un aumento en violencia sexual, reclutamiento de menores y ataques contra periodistas y trabajadores humanitarios.
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Según la ONU, 147 millones de personas enfrentaron inseguridad alimentaria aguda por efectos directos de la guerra. Tom Fletcher sostuvo que esta crisis responde a “decisiones políticas y militares” e instó a la comunidad internacional a actuar con liderazgo y firmeza para reforzar el respeto al derecho internacional.