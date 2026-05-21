Un video muestra humillaciones a activistas en Israel

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, en el parlamento israelí, ayer.

EL PRIMER MINISTRO de Israel, Benjamin Netanyahu, condenó ayer el trato exhibido por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, hacia activistas de la Flotilla Global Sumud detenidos tras ser interceptados cuando se dirigían a Gaza con ayuda humanitaria.

La reacción ocurrió luego de la difusión de un video publicado por Ben Gvir en redes sociales, donde se observa a activistas hacinados, esposados, arrodillados y con la cabeza contra el suelo mientras suena el himno israelí. En otras imágenes, el funcionario aparece ondeando una bandera y observa el traslado de los detenidos. Benjamin Netanyahu afirmó que la actuación “no se ajusta a los valores y normas de Israel”, aunque defendió el derecho del país a impedir el ingreso de flotillas al enclave palestino y ordenó deportarlos “lo antes posible”.

El material provocó rechazo internacional. La comisaria europea de Igualdad, Hadja Lahbib, recordó que los activistas “no son delincuentes condenados” y subrayó que el activismo pacífico es un derecho fundamental. La Unión Europea exigió la liberación inmediata de los detenidos y un trato digno.

El Tip: El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, acusó al de Seguridad de causar daños al Estado tras su “vergonzosa actuación” con defensores.

Abogados de la organización Adalah denunciaron abusos físicos y psicológicos, incluidas fracturas de costillas, uso de pistolas táser y balas de goma durante la captura y traslado a prisión.

En México, familiares de Al Muatasem Belah Alwiraikat, integrante hidalguense de la flotilla, denunciaron un presunto secuestro y exigieron la intervención del gobierno estatal y de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

430 activistas de la Flotilla fueron detenidos por Israel

También demandaron la liberación de Paulina del Castillo, Sol González, Violeta Núñez y Diego Vázquez Galindo. La Cancillería informó que mantiene contacto con las familias y exigió a Israel respeto a los derechos humanos, trato digno y la pronta liberación de los cinco mexicanos para garantizar su regreso al país.