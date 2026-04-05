¿A qué distancia de la Luna está el Artemis 2 HOY 5 de abril?

Ilustración digital de Artemis II publicada por la NASA en su micrositio AROW.

La histórica misión Artemis II avanza con dirección a la Luna, un hito en la exploración espacial que el mundo observa atento, pues será la primera vez en más de 50 años que una expedición tripulada por ocupantes humanos regrese al satélite natural.

Artemis II partió el 1 de abril con el objetivo de dirigirse a la Luna, rodearla, capturar su llamado “lado oscuro” y regresar. De completarse con éxito, la misión marcaría un precedente para futuras exploraciones, las cuales, incluso, podrían involucrar volver a pisar el suelo del satélite.

Imagen de cuando Orion, parte de la misión Artemis 2, dejó la Tierra. ı Foto: Reuters

Entonces, en el cuarto de la misión, ¿cómo va? ¿Qué tan lejos o cerca de la Luna está Artemis II? Te contamos lo más reciente de esta expedición.

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¿Qué tan cerca de la Luna está Artemis II HOY 5 de abril?

La nave Orion del Artemis II avanza sin contratiempos hacia la Luna, en su cuarto día en el espacio (salvo por algunos incidentes con el retrete, que se han resuelto sin complicaciones).

Para dar seguimiento en tiempo real a la misión, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) habilitó el micrositio AROW, el cual lleva un conteo en tiempo real del recorrido de la nave.

Así, al corte de las 10:30 horas (CDMX) de hoy, 5 de abril, Artemis II se encuentra a 64 mil 100 millas de la Luna, es decir, unos 103 mil 160 kilómetros.

Cifras de la ubicación del Artemis II, al corte de las 10:30 horas (CDMX) del 5 de abril. ı Foto: Captura de pantalla

Lo anterior equivale a dos vueltas y media alrededor de la Tierra o, aproximadamente, a 11 viajes por carretera de punta a punta por México, desde Tijuana hasta Cancún.

Al corte de las 10:30 horas (CDMX) de hoy, de abril, Artemis II se encuentra a unos 103 mil 160 kilómetros

La misión lleva tres días y medio y se prevé que Orion llegue a la Luna aproximadamente el viernes de la próxima semana, después de lo cual iniciaría su regreso a la Tierra.

Pero, ¿qué ha pasado durante el viaje? Se ha notificado que, en este momento, la nave ha cruzado el umbral de la gravedad de la Tierra, por lo que ahora es la Luna la que empuja más fuerte en su dirección.

Mientras tanto, este domingo la tripulación llevará a cabo la prueba de los trajes espaciales (conocida como Orion Crew Survival System). Esta consiste en probar los trajes presurizados para verificar que, tras varios días en el espacio, los sistemas de sellado, comunicación y movilidad siguen funcionando antes del sobrevuelo por la Luna.

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