Artemis 2 supera la mitad del trayecto a la Luna y se perfila para rebasar al Apollo 13

Una vista de la Tierra tomada desde el Orion, nave que se dirige a la Luna como parte de la misión Artemis II.

La misión Artemis II ya rebasó la mitad de su trayecto hacia la Luna y se perfila para establecer un nuevo récord de distancia recorrida por seres humanos en el espacio, al superar la marca impuesta por Apollo 13, mientras la tripulación se prepara para realizar su histórico sobrevuelo lunar el próximo lunes.

A casi tres días de su lanzamiento, la nave Orion ha recorrido más de 175 mil millas (unos 281 mil kilómetros) y actualmente se encuentra a aproximadamente 100 mil millas de la superficie lunar, por lo que ya está oficialmente más cerca de la Luna que de la Tierra, informó la NASA en una actualización difundida en redes sociales.

La tripulación, integrada por los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen, alcanzará el punto más lejano jamás recorrido por una misión tripulada, con más de 400 mil kilómetros desde la Tierra, antes de rodear el satélite natural y emprender el regreso.

1972 ➡️2026

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Durante el sobrevuelo, previsto para el 6 de abril, los astronautas tomarán fotografías de alta resolución y realizarán observaciones directas de la superficie lunar, incluido el lado oculto de la Luna, una zona que nunca ha sido observada de manera directa por seres humanos durante una misión tripulada, de acuerdo con la agencia espacial.

“Hoy está haciendo historia para Canadá”, afirmó Lisa Campbell, presidenta de la Agencia Espacial Canadiense, en un enlace televisado con Hansen, recuperado por la agencia The Associated Press.

Lo anterior, dijo la funcionaria, debido a que el astronauta se convirtió en el primer ciudadano no estadounidense en viajar hacia la Luna.

La misión, con duración cercana a 10 días, representa el primer vuelo tripulado del programa Artemis y forma parte de la estrategia de la NASA para establecer una presencia sostenible en la Luna, con la mira puesta en un alunizaje en 2028 cerca del polo sur lunar.

El regreso está previsto para el 10 de abril, cuando la cápsula americe en el océano Pacífico, frente a San Diego.

Con información de AP.

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