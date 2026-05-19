Alerta informe de la OMS riesgo de nueva pandemia

UN trabajador sanitario desinfecta a otro en el Congo, en una foto de archivo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó que el riesgo de nuevas pandemias avanza en una dirección preocupante por la combinación del cambio climático, conflictos armados y una creciente erosión de la confianza pública, factores que incrementan la vulnerabilidad global frente a futuras emergencias sanitarias.

La advertencia fue difundida ayer en el informe “Un mundo al límite: prioridades para un futuro resiliente ante pandemia”, elaborado por la Junta Global de Monitoreo de Preparación (GPMB), organismo independiente cofundado por la OMS y el Grupo Banco Mundial. El documento subraya que “el mundo se encuentra al borde del abismo” debido al deterioro de la cooperación internacional y las desigualdades persistentes en el acceso a servicios básicos y medidas médicas. Según el análisis, la falta de confianza social y política compromete la capacidad de respuesta colectiva ante crisis de salud pública.

La Junta advirtió que el escenario actual es más volátil, incierto y fragmentado que el de 2018, con perturbaciones interconectadas que elevan los riesgos sanitarios, económicos, sociales y políticos.

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El informe concluye que las reformas emprendidas tras la pandemia de Covid-19 no han seguido el ritmo del aumento de amenazas. “El mundo aún no es significativamente más seguro”, remarcó.