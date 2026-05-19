Cuba advierte sobre sangriento desenlace

El buque de carga Asian Katra, arriba a la izquierda, llega a la bahía de La Habana, ayer.

La confrontación entre Cuba y Estados Unidos alcanzó ayer uno de sus puntos más delicados en décadas luego de que el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, advirtiera que las amenazas de agresión militar lanzadas desde Washington constituyen “un crimen internacional” y alertara que, de concretarse, provocarían “un baño de sangre de consecuencias incalculables”, con impacto directo en la estabilidad regional.

En un mensaje difundido en redes sociales, el mandatario sostuvo que La Habana no representa una amenaza ni mantiene intenciones hostiles contra ningún país, en particular contra Estados Unidos, y afirmó que esa realidad es conocida por las agencias de defensa y seguridad nacional estadounidenses.

El Dato: El jueves pasado el director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió en la isla con autoridades y responsables de los servicios de inteligencia de la isla.

Díaz-Canel insistió en que Cuba enfrenta una “agresión multidimensional” impulsada por Washington y defendió el “derecho absoluto y legítimo” de la isla a responder ante cualquier arremetida bélica. Subrayó, sin embargo, que esa capacidad de defensa no puede ser utilizada como argumento para justificar una intervención militar contra el país.

TE RECOMENDAMOS: Tensión pospuesta Donald Trump frena ofensiva y deja a Irán en suspenso militar

Las declaraciones se producen tras versiones periodísticas que apuntan a una supuesta adquisición por parte de La Habana de 300 drones militares provenientes de Rusia e Irán. Aunque el gobierno cubano no confirmó ni negó esa información, el presidente sostuvo que cualquier preparación defensiva responde al ejercicio soberano reconocido por la Carta de la ONU.

En tanto, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla reforzó esa postura al denunciar que la administración de Donald Trump construye “un expediente fraudulento” para justificar una eventual agresión militar, mientras mantiene una guerra económica que ha profundizado la crisis energética y financiera de la isla.

Mil 672 toneladas de ayuda mexicana llegaron a Cuba ayer

PENALIZACIONES. La tensión se intensificó con una nueva lista de sanciones anunciadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense, que afectan a altos funcionarios cubanos, entre ellos la ministra de Comunicaciones, Mayra Arevich Marín, y el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy.

También fueron incluidos en la lista el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Esteban Lazo Hernández; el director de la Policía Nacional, Óscar Alejandro Callejas Valcarce; Roberto Morales Ojeda, integrante del Buró Político del Partido Comunista, así como la Dirección Nacional de Inteligencia.

Las medidas implican el congelamiento de activos bajo jurisdicción de Estados Unidos y la prohibición de cualquier transacción financiera o comercial con ciudadanos y empresas de ese país.

Asimismo, el Departamento de Justicia prevé presentar el próximo miércoles ante un tribunal de Florida una acusación formal contra el exlíder Raúl Castro por el derribo, en 1996, de avionetas pertenecientes a una organización del exilio cubano, un hecho ocurrido cuando fungía como ministro de Defensa.

En tanto, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, agradeció el envío de un nuevo cargamento con ayuda solidaria procedente de México y Uruguay.

Además expresó un reconocimiento especial a la Presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, por su “liderazgo y firme compromiso”, y agradeció también al gobierno de Uruguay por sumarse a la iniciativa.