Donald Trump frena ofensiva y deja a Irán en suspenso militar

Una pareja iraní celebra su boda en medio de la calma en Teherán, ayer.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer la suspensión de un ataque militar contra Irán previsto para este martes, una decisión tomada tras la petición directa de líderes de Arabia Saudí, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, quienes solicitaron más tiempo para que prosperen las negociaciones con Teherán.

“He instruido al secretario de Guerra y a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que No llevemos a cabo el ataque programado contra Irán mañana”, escribió.

El Dato: Una nueva encuesta de opinión realizada por The New York Times y la Universidad de Siena reveló la disminución del apoyo de EU al ejército israelí y a la guerra contra Irán.

La suspensión no implica un repliegue definitivo. El propio Trump dejó claro que las fuerzas militares permanecen listas para una ofensiva inmediata si fracasan las conversaciones. Más tarde añadió, en un evento, que el retraso será de dos o tres días.

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Donald Trump explicó que estas naciones solicitaron un breve plazo porque creían estar muy cerca de cerrar un acuerdo, lo que le llevó a posponer el ataque temporalmente con la esperanza de lograr un avance diplomático duradero.

“Estén preparados para un ataque a gran escala contra Irán, en cualquier momento, en caso de que no se alcance un acuerdo aceptable”, advirtió.

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Más tarde agregó que Estados Unidos probablemente se dará por satisfecho con una solución diplomática con Irán si los aliados de Washington en Oriente Medio están conformes con los términos. “Si ellos están satisfechos, probablemente nosotros también lo estaremos”, dijo al señalar que su condición principal es la prohibición total las armas nucleares.

La revelación sorprendió porque hasta ahora Washington no había reconocido públicamente la existencia de un plan para bombardear objetivos iraníes hoy.

La pausa diplomática llega luego de que Irán entregara una nueva contrapropuesta de paz mediante mediación paquistaní, confirmada por el portavoz de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei.

Aunque no trascendieron detalles oficiales, fuentes cercanas al proceso señalaron que Teherán plantea una salida gradual basada en el levantamiento parcial de sanciones marítimas, la reapertura de Ormuz y el aplazamiento de las diferencias nucleares para rondas posteriores.

El Tip: Tras el anuncio de Trump, Irán advirtió a EU y a sus aliados a no cometer más errores estratégicos o de cálculo.

Pulso diplomático. Asimismo, Irán anunció oficialmente la creación de la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico, un mecanismo destinado a regular y cobrar peajes por el tránsito marítimo en una de las rutas energéticas más importantes del planeta.

La medida fue interpretada por Wa shington como una profundización del bloqueo naval impuesto por Teherán tras el estallido de hostilidades. La ONU reaccionó con preocupación y reiteró su oposición a cualquier entidad que restrinja la libertad internacional de navegación.

Mientras tanto, desde Teherán, el asesor militar del líder supremo, Mohsen Rezai, lanzó una severa advertencia. “Pongan fin al bloqueo antes de que el mar de Omán se convierta en su cementerio”, afirmó a la televisión estatal iraní.

Mohsen Rezai aseguró además que fuerzas iraníes dañaron gravemente uno de tres buques estadounidenses durante una operación previa en la zona, hechoque no ha sido confirmado por esde país.

En tanto, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, sostuvo conversaciones con sus homólogos de Corea del Sur y Qatar para explorar alternativas políticas tras la prórroga indefinida del cese al fuego.

Pakistán, mediador clave desde la reunión celebrada en Islamabad el mes pasado, admitió que las negociaciones atraviesan un momento crítico. Una fuente diplomática reconoció que “las reglas cambian constantemente” y alertó que el margen de maniobra es cada vez más reducido.

Impacto económico, A su vez, el mandatario estadpunidense admitió en una entrevista con Fortune que la Reserva Federal difícilmente podrá analizar recortes de tasas de interés mientras persista la incertidumbre derivada de la guerra. “No se pueden analizar las cifras hasta que termine la guerra”, reconoció.

El comentario supone un nuevo episodio de tensión con la Fed, ahora encabezada por Kevin Warsh, figura impulsada por el propio mandatario. La inflación estadounidense subió a 3.8 por ciento en abril, impulsada por el encarecimiento energético asociado al cierre parcial de Ormuz.

La presión sobre el banco central complica uno de los objetivos prioritarios de Donald Trump: abaratar el costo del dinero para fortalecer el crecimiento económico en un contexto electoral y financiero delicado.

Más temprano, el mandatario estadounidense arremetió contra la prensa y contra la oposición demócrata. Acusó a medios como The New York Times, The Wall Street Journal y CNN de distorsionar la realidad del conflicto y aseguró que “se han vuelto completamente locos”.

Según el magnate, incluso si Teherán se rindiera, los medios presentarían el hecho como una victoria iraní.

Por otra parte, en los últimos días se han reportado drones lanzados desde Irak hacia Arabia Saudita y Kuwait, presuntamente por milicias aliadas de Teherán. Arabia Saudita aseguró haber interceptado tres aparatos el domingo pasado.

A ello se suma la creciente preocupación regional por la expansión del conflicto hacia Líbano, donde el presidente Joseph Aoun prometió hacer “lo imposible” para detener los ataques israelíes pese al alto al fuego vigente con Hezbolá.