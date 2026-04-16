Stranger Things Relatos del 85: Netflix revela la fecha oficial de estreno en 2026

El universo de Stranger Things se expande con un giro visual inesperado. Con el final de la saga principal, Netflix presenta Relatos del 85, una serie animada que nos transporta al invierno de 1985 en Hawkins.

Esta entrega busca revivir la esencia de las caricaturas clásicas de los sábados por la mañana con un estilo vibrante y dinámico.

Ubicada cronológicamente entre la segunda y la tercera temporada, la historia muestra a Once, Mike, Will, Dustin, Lucas y Max intentando recuperar la normalidad. Sin embargo, sus partidas de Dungeons & Dragons se ven interrumpidas por un nuevo misterio paranormal que surge bajo el hielo del pueblo.

Se ubica luego de los acontecimientos de la segunda temporada ı Foto: YouTube

El proyecto cuenta con los hermanos Duffer en la producción ejecutiva y la animación de Flying Bark Productions, garantizando una calidad visual a la altura del fenómeno global.

Un cambio importante es que la serie no usará las voces del elenco original. En su lugar, nuevos talentos darán vida a los protagonistas, permitiendo personalidades más exageradas y dinámicas.

Además, se une al grupo Nikki Baxter, una joven inventora de cabello rosa que será fundamental para resolver los extraños sucesos que amenazan la tranquilidad de Hawkins antes del verano.

Si quieres estar listo para este viaje al Upside Down animado, toma nota de las recomendaciones y fechas de estreno.

Los 10 episodios de la serie se estrenarán en Netflix el próximo 23 de abril de 2026, aunque los seguidores más impacientes podrán disfrutar de una función especial en cines selectos el 18 de abril, donde se proyectarán los primeros dos capítulos.

Para disfrutar plenamente de esta nueva entrega, se recomienda repasar la segunda temporada, lo cual permitirá comprender mejor el contexto emocional en el que se encuentra el grupo de amigos.

Con una mezcla de terror y nostalgia, esta serie promete mantener a la audiencia al borde del asiento. Prepara los waffles, Hawkins vuelve a estar en peligro, pero esta vez, en formato de animación.