La familia Aguilar sigue dando de qué hablar, pero, en esta ocasión no por algo relacionado a Ángela y su esposo Christian Nodal, sino por una emotiva acción de Leonardo Aguilar que encendió las redes sociales.

El joven cantante presentó públicamente a su nueva novia, mostrando lo enamorado que está a través de una fotografía posteada en Instagram. Ahora, internautas se preguntan quién es esta bella joven que robó su corazón; en La Razón te contamos.

Leonardo Aguilar presenta a su nueva novia, ¿quién es la bella joven?

A través de sus historias de Instagram, Leonardo Aguilar publicó una fotografía en blanco y negro junto a su pareja para felicitarla en su cumpleaños. El mensaje estuvo lleno de cariño: “Feliz cumpleaños mi chaparrita preciosa. Te amo”.

La imagen corresponde a una celebración de Año Nuevo, pues se alcanzan a ver los números 2026 en el fondo. En la foto ambos aparecen sonrientes, reflejando la complicidad y cercanía que comparten.

Además, Leonardo Aguilar musicalizó la publicación con “Las Mañanitas” interpretadas por su abuelo, el legendario Antonio Aguilar, un gesto que no pasó desapercibido entre sus fans.

Ahora, internautas sienten curiosidad por la identidad de la joven, pues la etiquetó en la foto, pero su cuenta de Instagram es completamente privada. Todo parece indicar que es Adriana Caballero Fridstein, una Reina de Belleza del estado de Tabasco.

Leonardo Aguilar y su novia Adriana Caballero Fridstein ı Foto: IG leonardoaguilaroficial

¿Quién es la novia de Leonardo Aguilar? Conoce a Adriana Caballero Fridstein

La nueva novia de Leonardo Aguilar es Adriana Caballero Fridstein, originaria de Villahermosa, Tabasco, y tiene 25 años. De acuerdo con información publicada por Tabasco Hoy, la joven es licenciada en Imagen Pública y cuenta con estudios en teatro musical, lo que le ha permitido destacar en el ámbito artístico y profesional.

Adriana ha participado en prestigiosos certámenes de belleza como Flor de Tabasco 2024, donde fue finalista, colándose en el Top 3, y también ha incursionado en la consultoría de imagen y relaciones públicas, dirigiendo su propio negocio en este rubro.

En Instagram se encuentra como adrianacabafrids y cuenta con 7 mil 429 seguidores.