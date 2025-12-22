¿De quién es hija realmente Aneliz Aguilar, hermana de Ángela Aguilar?

Aneliz Aguilar es la hija poco conocida de Pepe Aguilar, es la integrante de la dinastía Aguilar que lleva más bajo perfil, sin embargo, su nombre se volvió tendencia en los últimos días, porque surgieron rumores de que supuestamente ella no es hija de Pepe Aguilar.

Aneliz Aguilar tiene 27 años de edad y aunque no está involucrada en el mundo del espectáculo como su papá y sus hermanos Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar, pero ella está involucrada en el lado de negocios, pues estudió entertaiment bussines management.

¿De quién es hija Aneliz Aguilar realmente?

Oficialmente Aneliz Aguilar es hija de Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez Alcalá, es la hija mayor del matrimonio, pues luego le sigue Leonardo Aguilar y finalmente está Ángela Aguilar, la menor en la familia.

Sin embargo, en redes sociales está circulando la teoría de que Aneliz Aguilar realmente sería hija de Antonio Aguilar Jr. y no de Pepe Aguilar.

Y es que en Internet revivió que Aneliz y Pepe Aguilar se conocieron en 1995, cuando ella, con tan solo 19 años de edad protagonizó un video musical de Antonio Aguilar Jr. llamado La Carta, ella era modelo y pues salió en el video, el cual fue producido por el propio Antonio Aguilar Jr.

Sin embargo, en redes se dice que Antonio y Aneliz eran pareja, que el motivo por el que él quiso que Aneliz protagonizara su video era porque ella era su novia. Pero al parecer Pepe Aguilar comenzó a tener una relación cercana con ella y se casaron en 1997.

Entonces ahí comienzan las especulaciones sobre que Aneliz Aguilar no es hija de Pepe Aguilar.

Las teorías surgieron porque los usuarios recogieron declaraciones que Pepe Aguilar ha dado sobre su hija mayor y consideran que no es de él.

En una entrevista cuando sus hijos estaban chiquitos, Pepe Aguilar dijo que ha estado en el parto de todos sus hijos, menos en el de Aneliz. “Todos excepto el de la güera, porque me cae gorda, desde que estaba en la panza dije no. No pues estaba trabajando, estaba haciendo el video de Por mujeres como tú”, dijo el cantante en todo de broma en esa conversación.

Sin embargo, la teoría continúa porque dicen que Aneliz Álvarez estaba embarazada cuando se casó y que su hija nació seis meses después de la boda.

Además, los usuarios destacan su gran parecido físico con su prima Majo Aguilar, hija de Antonio Aguilar.

Hasta el momento solo son teorías, no hay nada real, pues Aneliz se ha mostrado junto a su papá Pepe Aguilar, ha cantado con él en le escenario, sin embargo, ella decidió no dedicarse a la música de la misma forma que sus hermanos menores, pero en una entrevista dijo que sus papás apoyan que ella no se desenvuelva en el entretenimiento como estrella sino en la parte de atrás como manager.