¿La FIFA demandará a Mariana Ochoa por lanzar canción para el Mundial? Esto sabemos

El ambiente del Mundial 2026 contagió a varios artistas mexicanos, como a Mariana Ochoa, exintegrante de OV7, quien lanzó la canción “Ponte el sombrero” con referencias directas al torneo mundial del que el país azteca será anfitrión. Lucía Méndez y otros cantantes también se sumaron a esta fiebre futbolera.

Sin embargo, se rumora que la intérprete de “Luna Llena” podría enfrentar problemas legales con la FIFA, que protege de manera estricta la marca y los derechos comerciales de la Copa del Mundo. Te contamos lo que se sabe de este pleito.

¿La FIFA demandará a Mariana Ochoa por lanzar canción para el Mundial? Esto sabemos

Mariana Ochoa lanzó hace unos días la canción “Ponte el sombrero”, la cual ganó popularidad en plataformas digitales y algunos internautas la compararon con otros temas vinculados al torneo, como los de Shakira o Julieta Venegas.

No obstante, el debate inició porque internautas recordaron que la FIFA suele actuar con firmeza cuando alguien usa su marca sin permiso, en este caso la actriz publicó su tema en Spotify y YouTube, donde generará vistas y ganancias. Usuarios en redes sociales además señalaron que la cantante utilizó elementos relacionados con el Mundial sin autorización.

Hasta el momento, la FIFA no ha emitido ningún comunicado oficial sobre si ha presentado una demanda contra la mexicana, pero los comentarios crecieron y colocaron a la cantante en el centro de una polémica que no deja de crecer.

Del mismo modo, Mariana Ochoa no aclaró si solicitó autorización para lanzar su tema “Ponte el sombrero” ni respondió a los rumores. Mientras tanto, las críticas y la preocupación continúan haciendo ruido en Internet, donde algunos creen que la FIFA podría iniciar acciones legales, otros opinan que se trata sólo de información falsa.

Sin embargo, de ser demandada, es probable que Mariana Ochoa deba pagar a la FIFA (Fédération Internationale de Football Association) una suma exorbitante. Según el IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial), las sanciones por uso indebido de marcas pueden alcanzar hasta 250 mil UMAs por infracción, que son equivalentes a cerca de 29 millones de pesos.

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