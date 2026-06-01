Shakira en el Mundial 2026: Cómo se llama su nueva canción, letra y video oficial

A pocos días de que inicie el Mundial 2026 fue estrenada la nueva canción de la artista colombiana, Shakira, que será el himno de esta edición de la Copa del Mundo.
Se ha revelado finalmente la propuesta musical con la que la barranquillera busca conquistar los estadios de México, Estados Unidos y Canadá, consolidando su estatus como la reina indiscutible de los mundiales.
El videoclip oficial ya se estrenó y dejo a los fans de la artista y del Mundial con la emoción al tope, listos para disfrutar la próxima Copa del Mundo.
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¿Cómo se llama la canción oficial del Mundial 2026?
Este año, la canción oficial para el Mundial es interpretada por Shakira en colaboración con Burna Boy. Lleva por título Dai Dai.
Muchos fans se preguntaron a qué se debe el título de la canción, y es que al ser el himno de la Copa del Mundo busca reflejar la diversidad que este evento crea. Dai Dai, se puede traducir del italiano como ‘Vamos, vamos’.
Estrenada el 23 de mayo pasado, el video oficial de la canción suma más de 60 millones de reproducciones en YouTube.
El videoclip combina coreografías energéticas con imágenes que celebran la diversidad cultural, además de contar con la participación especial de estrellas del futbol como:
- Lionel Messi
- Kylian Mbappé
- Luis Díaz
- Vinícius Júnior
- Erling Haaland
- Jamal Musiala
- Rodri
- Takefusa Kubo
¿Cuál es la letra oficial en español de ‘Dai Dai’?
La canción está escrita originalmente en inglés, por lo que te presentamos cuál sería su traducción al español:
Oh-eh-oh-eh (oh-eh), eh-oh-eh (oh-eh)Oh-eh-oh-eh (oh-eh), eh-oh-eh
Sabías desde el día en que naciste
Que perteneces aquí, en este lugar
Has sido valiente todo este tiempo
Lo que una vez te rompió te hizo fuerte
Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos
Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos
Ven y sigue tu deseo
Donde hay voluntad, hay un camino
Tú eres el dueño de ese fuego
Nadie puede quitártelo
Sudor y sangre para escribir tu historia
Así fue como abriste el camino
Estás a punto de alcanzar la gloria
A solo un paso de distancia
Todos los altibajos
Todas las lágrimas y el dolor
Has estado ahí en las buenas y en las malas, has pasado por todo
Solo hazlo otra vez
Ahora tienes que creer, yo creo
Porque sabes lo que se necesita
Para vivir mi sueño
En la cima de tu juego
Siéntelo, tienes todo lo que necesitabas
Ahora demuéstralo como si de verdad lo sintieras
Como si de verdad lo sintieras
Dale, no olvide’ lo que vales
Juega como tú sabes
Como tú sabe’
La energía es contagiosa, ya lo sabes
Y nunca falla, no, no
Sé que nadie se está cansando
Porque tienes ese fuego, dale
Sueña un poco más alto, vamos, vamos, vamos
Dale
Dale
Hemos tomado todo lo que nuestros corazones pueden soportar
Ya no podemos aferrarnos más al pasado (mmm)
Del barro y las lágrimas, hacemos oro
Somos más que carne y hueso
Todos los altibajos (altibajos)
Todas las lágrimas y el dolor
Has estado ahí en las buenas y en las malas, has pasado por todo
Solo hazlo otra vez
Ahora tienes que creer (yo creo)
Porque sabes lo que se necesita
Para vivir mi sueño
En la cima de tu juego
Siéntelo, tienes todo lo que necesitabas
Ahora demuéstralo como si de verdad lo sintieras
Como si de verdad lo sintieras
Dale, no olvide’ lo que vales
Juega como tú sabes
Como tú sabe’
Pelé, Maradona, Maldini, Romário
Cristiano Ronaldo
El Pibe, Iniesta, Beckham y Kaká
Messi, Mbappé, Salah
Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia
Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia
Sudáfrica, España, México, Japón
Corea, Países Bajos
Oh-eh-oh-eh (oh-eh), eh-oh-eh (oh-eh)
Oh-eh-oh-eh (oh-eh), eh-oh-eh
Sabías desde el día en que naciste
Que perteneces aquí, en este lugar
Has sido valiente todo este tiempo
Lo que una vez te rompió te hizo fuerte (oh)
Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos
Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos
Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos
Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos
Video oficial de la canción del Mundial 2026
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