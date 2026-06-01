Shakira en el Mundial 2026: Cómo se llama su nueva canción, letra y video oficial

Shakira es la encargada de la canción del Mundial 2026

A pocos días de que inicie el Mundial 2026 fue estrenada la nueva canción de la artista colombiana, Shakira, que será el himno de esta edición de la Copa del Mundo.

Se ha revelado finalmente la propuesta musical con la que la barranquillera busca conquistar los estadios de México, Estados Unidos y Canadá, consolidando su estatus como la reina indiscutible de los mundiales.

El videoclip oficial ya se estrenó y dejo a los fans de la artista y del Mundial con la emoción al tope, listos para disfrutar la próxima Copa del Mundo.

Shakira ı Foto: Reuters

¿Cómo se llama la canción oficial del Mundial 2026?

Este año, la canción oficial para el Mundial es interpretada por Shakira en colaboración con Burna Boy. Lleva por título Dai Dai.

Muchos fans se preguntaron a qué se debe el título de la canción, y es que al ser el himno de la Copa del Mundo busca reflejar la diversidad que este evento crea. Dai Dai, se puede traducir del italiano como ‘Vamos, vamos’.

Estrenada el 23 de mayo pasado, el video oficial de la canción suma más de 60 millones de reproducciones en YouTube.

El videoclip combina coreografías energéticas con imágenes que celebran la diversidad cultural, además de contar con la participación especial de estrellas del futbol como:

Lionel Messi

Kylian Mbappé

Luis Díaz

Vinícius Júnior

Erling Haaland

Jamal Musiala

Rodri

Takefusa Kubo

¿Cuál es la letra oficial en español de ‘Dai Dai’?

La canción está escrita originalmente en inglés, por lo que te presentamos cuál sería su traducción al español:

Oh-eh-oh-eh (oh-eh), eh-oh-eh (oh-eh)Oh-eh-oh-eh (oh-eh), eh-oh-eh

Sabías desde el día en que naciste

Que perteneces aquí, en este lugar

Has sido valiente todo este tiempo

Lo que una vez te rompió te hizo fuerte

Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos

Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos

Ven y sigue tu deseo

Donde hay voluntad, hay un camino

Tú eres el dueño de ese fuego

Nadie puede quitártelo

Sudor y sangre para escribir tu historia

Así fue como abriste el camino

Estás a punto de alcanzar la gloria

A solo un paso de distancia

Todos los altibajos

Todas las lágrimas y el dolor

Has estado ahí en las buenas y en las malas, has pasado por todo

Solo hazlo otra vez

Ahora tienes que creer, yo creo

Porque sabes lo que se necesita

Para vivir mi sueño

En la cima de tu juego

Siéntelo, tienes todo lo que necesitabas

Ahora demuéstralo como si de verdad lo sintieras

Como si de verdad lo sintieras

Dale, no olvide’ lo que vales

Juega como tú sabes

Como tú sabe’

La energía es contagiosa, ya lo sabes

Y nunca falla, no, no

Sé que nadie se está cansando

Porque tienes ese fuego, dale

Sueña un poco más alto, vamos, vamos, vamos

Dale

Dale

Hemos tomado todo lo que nuestros corazones pueden soportar

Ya no podemos aferrarnos más al pasado (mmm)

Del barro y las lágrimas, hacemos oro

Somos más que carne y hueso

Todos los altibajos (altibajos)

Todas las lágrimas y el dolor

Has estado ahí en las buenas y en las malas, has pasado por todo

Solo hazlo otra vez

Ahora tienes que creer (yo creo)

Porque sabes lo que se necesita

Para vivir mi sueño

En la cima de tu juego

Siéntelo, tienes todo lo que necesitabas

Ahora demuéstralo como si de verdad lo sintieras

Como si de verdad lo sintieras

Dale, no olvide’ lo que vales

Juega como tú sabes

Como tú sabe’

Pelé, Maradona, Maldini, Romário

Cristiano Ronaldo

El Pibe, Iniesta, Beckham y Kaká

Messi, Mbappé, Salah

Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia

Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia

Sudáfrica, España, México, Japón

Corea, Países Bajos

Oh-eh-oh-eh (oh-eh), eh-oh-eh (oh-eh)

Oh-eh-oh-eh (oh-eh), eh-oh-eh

Sabías desde el día en que naciste

Que perteneces aquí, en este lugar

Has sido valiente todo este tiempo

Lo que una vez te rompió te hizo fuerte (oh)

Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos

Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos

Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos

Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos

Video oficial de la canción del Mundial 2026

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