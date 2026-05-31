¡ORGULLO MEXICANO! Los 7 árbitros aztecas para el Mundial 2026 ya viajaron a Miami

La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) informa con gran orgullo que los siete árbitros y árbitras mexicanos portadores del Gafete FIFA inician su concentración oficial el 31 de mayo del presente año, en la ciudad de Miami, Florida, en los Estados Unidos de América, en preparación para participar en la FIFA World Cup 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

En esta edición histórica del torneo más importante del mundo, la FIFA ha convocado a un total de 52 árbitros centrales de diferentes nacionalidades para impartir justicia en los campos de juego.

Nuestros árbitros inician su concentración para la Copa Mundial de la FIFA 2026. pic.twitter.com/0fTIQcZG5s — Comisión de Árbitros (@Arbitraje_MX) May 31, 2026

Estos son los árbitros mexicanos que estarán en el Mundial 2026

México tiene el honor de estar representado por siete jueces: dos árbitros centrales, tres asistentes y dos oficiales VAR, quienes podrán ser designados por las autoridades de la FIFA para tener participación en los partidos que conforman la Copa del Mundo.

1. César Arturo Ramos Palazuelos — Árbitro Central

2. Katia Itzel García Mendoza — Árbitro Central

3. Sandra Elizabeth Ramírez Alemán — Árbitro Asistente

4. Marco Antonio Bisguerra Mendiola — Árbitro Asistente

5. Alberto Morín Méndez — Árbitro Asistente

6. Guillermo Pacheco Larios — VAR

7. Erick Yair Miranda Galindo — VAR

La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol expresa su más profundo orgullo por la participación de estos siete jueces en la Copa del Mundo 2026. Estos siete silbantes buscarán participar en la máxima cantidad de partidos y estar en la final del Mundial de la FIFA.

A lo largo de sus carreras, han demostrado ser grandes profesionales con una destacada participación en competencias nacionales e internacionales, demostrando el nivel y la calidad del arbitraje mexicano en el concierto mundial.

La FMF desea a toda la delegación arbitral mexicana el mayor de los éxitos en este torneo. Que su labor en el campo refleje la preparación, la entrega y el compromiso que los ha llevado hasta la máxima justa del futbol mundial.

DCO