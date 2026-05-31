México se sube a lo más alto del podio en la Copa de Naciones del CSIO4 Langley en Canadá

Hace unas semanas, el equipo mexicano de ecuestre salió campeón en la Copa de Naciones de Salto después de 78 años de espera y su destacado momento continúa este año. El conjunto azteca se presentó en Canadá, donde ganaron la medalla de oro en la Copa de Naciones del CSIO4 Langley.

El conjunto mexicano conformado por: Tanimara Macari, Juan Pablo Gaspar, Juan Carlos Álvarez del Castillo y Alejandro Winkler realizaron un gran trabajo en Canadá para subirse a lo más alto del podio y rectificar que el hipismo mexicano atraviesa un gran momento en este 2026.

¡HISTÓRICO TRÍUNFO EN CANADÁ!



¡México se corona Campeón en la Copa de Naciones del CSIO4* Langley! 🇨🇦🏆



Enormes en la pista: Tanimara Macari, Juan Pablo Gaspar, Juan Carlos Álvarez del Castillo y Alejandro Winkler.



¡El hipismo mexicano está en la élite! 🥇🐎 pic.twitter.com/CRHRdJfv7e — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) June 1, 2026

Este 2026 está siendo un gran año para que el equipo ecuestre comience a tener resultados en diferentes torneos, además de que en nuestro país se llevan a cabo diferentes eventos de hipismo, como el Longines Global Champions Tour México, en el que han tenido participación jóvenes promesas para México.

Con estos resultados, el equipo azteca de ecuestre puede comenzar a prepararse de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Durante la edición que se va a llevar en dos años, tendremos las disciplinas de salto, doma clásica y concurso completo, así que si los éxitos siguen, para los mexicanos puede ser posibilidad de medalla en la siguiente justa veraniega.

Los siguientes torneos que siguen en el calendario son el CSIO5* St Gallen en Suiza y el CSIO3* Deauville en Francia, los cuales se disputarán del miércoles 3 al domingo 7 de junio del 2026.

DCO