El hermoso VIDEO que presentó México para dar a conocer la lista de 26 jugadores para el Mundial 2026

La Selección Mexicana por fin dio a conocer su lista de 26 jugadores para disputar la Copa del Mundo del 2026, un llamado que reúne experiencia y juventud para el equipo de Javier Aguirre, que presentó su convocatoria con un tremendo video narrado por Roberto Gómez Bolaños. La voz fue generada con inteligencia artificial.
El video inicia con varias referencias a la cultura mexicana, como las porterías con dos mochilas, las canchas de tierra en las que se juega en el llano, las diferentes creencias que hay en nuestra sociedad y la imagen de una familia reunida en una casa para ver el partido de México.
Otro momento que llama la atención en el video son las tomas que se incluyeron del terremoto de 1985 y 2017, haciendo referencia a que, pase lo que pase, los mexicanos siempre nos unimos para salir adelante. Mientras la narrativa seguía, se comenzó a dar a conocer la lista, iniciando con los porteros.
Desde Eugenio Derbez hasta Randy Arozarena, el VIDEO que te pondrá la piel chinita con la lista de México para el Mundial 2026
Esta es la convocatoria para el Mundial 2026
México ya se prepara para iniciar su participación en el Mundial 2026 el próximo 11 de junio ante Sudáfrica en la cancha del Estadio Azteca. La lista final tiene a los mejores jugadores mexicanos del momento y que representarán al Tricolor en casa.
PORTEROS
- Raúl Rangel
- Guillermo Ochoa
- Carlos Acevedo
DEFENSAS
- Israel Reyes
- Jorge Sánchez
- César Montes
- Edson Álvarez
- Johan Vásquez
- Jesús Gallardo
- Mateo Chávez
MEDIOCAMPISTAS
- Erik Lira
- Luis Romo
- Obed Vargas
- Gilberto Mora
- Luis Chávez
- Álvaro Fidalgo
- Brian Gutiérrez
- Orbelín Pineda
DELANTEROS
- Roberto Alvarado
- César Huerta
- Guillermo Martínez
- Armando González
- Santiago Giménez
- Raúl Jiménez
- Julián Quiñones
- Alexis Vega
Estos jugadores ya están a las órdenes del ‘Vasco’ Aguirre desde hace unas semanas y afrontarán el último partido amistoso el próximo jueves 4 de junio en la cancha del Estadio Nemesio Diez ante Serbia.
DCO