El hermoso VIDEO que presentó México para dar a conocer la lista de 26 jugadores para el Mundial 2026

La Selección Mexicana por fin dio a conocer su lista de 26 jugadores para disputar la Copa del Mundo del 2026, un llamado que reúne experiencia y juventud para el equipo de Javier Aguirre, que presentó su convocatoria con un tremendo video narrado por Roberto Gómez Bolaños. La voz fue generada con inteligencia artificial.

El video inicia con varias referencias a la cultura mexicana, como las porterías con dos mochilas, las canchas de tierra en las que se juega en el llano, las diferentes creencias que hay en nuestra sociedad y la imagen de una familia reunida en una casa para ver el partido de México.

Otro momento que llama la atención en el video son las tomas que se incluyeron del terremoto de 1985 y 2017, haciendo referencia a que, pase lo que pase, los mexicanos siempre nos unimos para salir adelante. Mientras la narrativa seguía, se comenzó a dar a conocer la lista, iniciando con los porteros.

No solo somos 26… Somos los de aquí y los de allá. Hoy y siempre.#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/gXiOSE4UU8 — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 1, 2026

Esta es la convocatoria para el Mundial 2026

México ya se prepara para iniciar su participación en el Mundial 2026 el próximo 11 de junio ante Sudáfrica en la cancha del Estadio Azteca. La lista final tiene a los mejores jugadores mexicanos del momento y que representarán al Tricolor en casa.

PORTEROS

Raúl Rangel

Guillermo Ochoa

Carlos Acevedo

DEFENSAS

Israel Reyes

Jorge Sánchez

César Montes

Edson Álvarez

Johan Vásquez

Jesús Gallardo

Mateo Chávez

MEDIOCAMPISTAS

Erik Lira

Luis Romo

Obed Vargas

Gilberto Mora

Luis Chávez

Álvaro Fidalgo

Brian Gutiérrez

Orbelín Pineda

DELANTEROS

Roberto Alvarado

César Huerta

Guillermo Martínez

Armando González

Santiago Giménez

Raúl Jiménez

Julián Quiñones

Alexis Vega

Estos jugadores ya están a las órdenes del ‘Vasco’ Aguirre desde hace unas semanas y afrontarán el último partido amistoso el próximo jueves 4 de junio en la cancha del Estadio Nemesio Diez ante Serbia.

DCO