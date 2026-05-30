Javier Aguirre y la polémica declaración sobre Memo Ochoa de cara al debut de México en el Mundial 2026

Javier Aguirre dejó entrever que Memo Ochoa tiene posibilidades de jugar el partido inaugural del Mundial 2026.

Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana, dejó abierta la posibilidad de que el veterano Memo Ochoa sea el portero titular del Tricolor contra Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026.

En la conferencia de prensa posterior al triunfo de 1-0 sobre Australia, duelo en el que el canterano del América jugó el segundo tiempo, el Vasco aseguró que el tapatío y cualquiera de los 26 jugadores que integren la lista final para el torneo tienen posibilidades de arrancar como titulares el próximo 11 de junio.

¿OCHOA TITULAR? 🗣️🇲🇽⚽



Javier Aguirre habla sobre las posibilidades para el Mundial#AquiPasa pic.twitter.com/Gwrz78NE80 — Claro Sports (@ClaroSports) May 31, 2026

“Los 26 jugadores que estén en la lista final tienen posibilidades reales de jugar, todos son elegibles, es una selección, no son 11 titulares y 15 suplentes”, aseveró Javier Aguirre ante los medios de comunicación.

Memo Ochoa vuelve a jugar con la Selección Mexicana

Memo Ochoa ingresó a la cancha al comienzo del segundo tiempo del amistoso entre México y Australia en Pasadena, California, con lo que tuvo sus primeros minutos con el Tricolor después de un año y medio.

El arquero del AEL Limassol no jugaba con México desde el 15 de noviembre del 2024 en la derrota de 2-0 a manos de Honduras en la ida de cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Memo Ochoa observó desde el banquillo de suplentes los cotejos de la Selección Mexicana durante el 2025 y los primeros seis que afrontó el equipo en lo que va del 2026.

El experimentado guardameta de 40 años de edad tuvo una buena actuación en la segunda mitad de la victoria del Tricolor por 1-0 sobre Australia, gracias al solitario gol de Johan Vásquez.

¿Cuántos Mundiales ha jugado Memo Ochoa?

Memo Ochoa ha asistido a cinco Mundiales con la Selección Mexicana, pero solamente jugó en tres de ellos.

El oriundo de Guadalajara, Jalisco, fue suplente en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, pero fue titular en las ediciones de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

En el Mundial 2026 se convertirá en el primer mexicano en asistir a seis ediciones de la máxima cita futbolística.

La presencia de Memo Ochoa en la Selección Mexicana ha generado polémica, debido a que un sector de la prensa y de la afición consideran que su etapa con el Tricolor ya terminó hace tiempo.

EVG