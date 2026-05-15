Memo Ochoa vive la concentración al Mundial 2026 como si fuera su primera vez

Guillermo Ochoa vivirá su sexto Mundial; las críticas se han hecho presentes y él luce más maduro al paso de los años. El portero de la Selección Nacional de México reconoció que es momento de disfrutar la concentración y todo lo que se viene desde otra visión.

En la zona mixta que realizó la Selección Mexicana en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), Ochoa fue claro al asegurar que no es lo mismo vivir este proceso cuando eres joven que después de tantas concentraciones.

#VIDEO | Sin un lugar seguro. Memo Ochoa asegura que el jugador que esté mejor en la portería, es quien debe de ser el portero de la Selección Mexicana, para este Mundial 2026



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“Cada etapa es distinta. Conforme a la edad, lo vas viviendo de una manera diferente en forma de intensidad, la forma de controlarlo, pero internamente con la misma ilusión. Obviamente, cuando eres joven, estás descubriendo todo: lo que es una concentración, el CAR, el entrenar aquí, la preparación previa, el llegar, todo lo que se vive antes de un Mundial, como charlas de la FIFA, de arbitraje, fotografías”, comentó el guardameta.

Ochoa reconoce su constancia en la Selección

El canterano del América reconoció que la ilusión la tiene intacta y resalta que el futbolista que llegue debe demostrar que está metido con el grupo.

#VIDEO | Guillermo Ochoa reconoció que está viviendo la concentración para este Mundial 2026, como si fuera su primera vez y tratando de disfrutar todos los momentos que esta viviendo



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“Actualmente, de entrada, no es sencillo estar tanto tiempo y tan constante en la Selección. No ha sido fácil, pero estoy ilusionado como la primera vez y con la experiencia que me da para disfrutar más. Trato de disfrutar el día a día, el desayuno, los detalles que son parte de estas concentraciones y que son recuerdos que me voy a llevar, y que tal vez antes no los disfrutaba tanto por estar pensando y querer estar metido al 100 por ciento en el trabajo”, añadió.

Memo Ochoa no hace caso a las críticas

Por otra parte, manifestó que no está preocupado por las críticas ni lo que se diga sobre su convocatoria, pues son temas con los que ha vivido toda su carrera y no debe distraerse en ese tipo de comentarios.

“Estoy bastante tranquilo y la gente que me conoce y sabe de mi trabajo es lo realmente importante. Después son cosas que no están en mis manos, situaciones que he vivido a lo largo de mi carrera y que he aprendido a manejar. Lo que está en mis manos es en la cancha y me enfoco en eso; gracias a eso he podido tener una carrera regular y constante”, destacó el guardameta.

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