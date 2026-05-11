¡OFICIAL! Selección Mexicana confirma a Memo Ochoa como el primero de siete europeos en la concentración

Memo Ochoa ya reportó con la Selección Mexicana que se prepara para el Mundial 2026.

La Selección Mexicana confirmó al veterano portero Memo Ochoa como el primero de siete futbolistas nacionales que militan en Europa que se une a la concentración del Tricolor con miras al Mundial 2026, justo a un mes del inicio de la justa.

Por medio de un breve comunicado en sus redes sociales, México dio a conocer que el guardameta del AEL Limassol es el primero de estos jugadores que en el transcurso de las próximas dos semanas se integrarán a la concentración del equipo dirigido por Javier Aguirre en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol.

La Selección Nacional de México informa: pic.twitter.com/VameNoc7A1 — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 12, 2026

“El primer jugador que se incorpora a la concentración en el Centro de Alto Rendimiento es el portero del Club AEL Limassol, Guillermo Ochoa. El guardameta es el primero de siete jugadores de las ligas de Europa que se integrarán a la Selección en las próximas dos semanas para los juegos de preparación”, se lee en el comunicado de la Selección Mexicana.

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Memo Ochoa se adelanta a la Selección Mexicana

Memo Ochoa confirmó su llegada a la concentración de la Selección Mexicana este mismo lunes más temprano, con lo que prácticamente reveló que sí estará en el Mundial 2026.

Mediante una carta que compartió en sus redes sociales, el portero tapatío resaltó la ilusión que le produce comenzar su última concentración con el Tricolor, pues ya no volverá a formar parte del equipo nacional tras el evento e incluso se menciona que también dejará de jugar a nivel de clubes.

“Estoy en casa. Estoy con mi selección. Y mientras exista una oportunidad de luchar por este país… ahí estará mi alma primero”, fue parte del mensaje con el que Memo Ochoa le hizo saber a sus seguidores que se unió a la concentración de la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026.

Lo que sigue para la Selección Mexicana antes del Mundial 2026

Memo Ochoa se unió a los 20 jugadores de la Liga MX que Javier Aguirre convocó desde la semana pasada, de los cuales 12 ya tienen su puesto asegurado en el Mundial 2026.

El Tricolor tiene programados tres partidos de preparación antes de debutar en la Copa del Mundo. El primero de ellos será el próximo 22 de mayo contra Ghana en Puebla.

Una semana después, el 30 de mayo, el Tricolor se medirá ante Australia en Pasadena, California. Cerrará su participación antes del Mundial 2026 con un cotejo en contra de Serbia en Toluca.

EVG