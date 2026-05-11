Aficionados de Pumas reconocen a Uriel Antuna comiendo tacos en la calle y ocurrió lo nunca pensado

Uriel Antuna celebró el pase de Pumas a las semifinales de la Liga MX con varios aficionados del equipo auriazul en un puesto de tacos en la calle, ubicado a las afueras del Estadio Olímpico Universitario, donde los del Pedregal eliminaron al América por su posición en la tabla luego de dos vibrantes empates a tres goles.

El extremo mexicano acudió al lugar a cenar y llamó la atención de los seguidores del club felino, con los cuales entonó el tradicional ‘Goya’, un momento que fue captado y grabado por la propia esposa del futbolista, Penélope García, quien compartió videos y fotos del épico momento en sus historias de Instagram.

Antuna yéndose a echar unos taquitos pa festejar es todo lo que está bien, imposible odiarlo pic.twitter.com/7O4PulY8t0 — ¿Avanzó Pumas a Semifinales? (@AvisosDePumas) May 11, 2026

Uriel Antuna se dejó querer por la afición de Pumas, que estaba eufórica tras el sufrido pase a las semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX a costa del América, que en los últimos minutos tuvo el boleto en sus manos, pero Henry Martín falló un penalti.

Uriel Antuna vive su primera campaña con Pumas

El Clausura 2026 es el primer torneo de Uriel Antuna con Pumas, club del cual se convirtió en el sexto y último refuerzo a inicios del campeonato.

El extremo nacido en Gómez Palacio, Durango, se sumó al plantel universitario después de un año y medio en Tigres, donde no estuvo a la altura de las expectativas, pues solamente hizo un gol en 49 partidos oficiales con los de la UANL.

Uriel Antuna ha contado con la confianza y el apoyo de Efraín Juárez en su primera campaña con Pumas, club con el que ya suma tres anotaciones e igual número de asistencias en 18 encuentros, 16 en la Liga MX y dos en la Concacaf Champions Cup.

El próximo reto de Pumas y Uriel Antuna

Uriel Antuna y Pumas enfrentarán al Pachuca en una de las semifinales del Clausura 2026, torneo en el que los del Pedregal buscan poner fin a 15 años de sequía en la Liga MX.

El equipo dirigido por Efraín Juárez será local en el duelo de vuelta por su liderato, por lo que a mitad de semana le toca visitar la cancha del Estadio Hidalgo.

Precisamente el 2-0 obtenido como visitante sobre el Pachuca en la última jornada del Clausura 2026 le dio a Pumas el liderato, pues ese resultado se combinó con el empate entre Chivas y Xolos, lo que dejó al Guadalajara en el segundo sitio.

EVG