Jonathan dos Santos y un llanto que se hizo VIRAL luego de la eliminación del América (VIDEO)

Jonathan dos Santos no contuvo las lágrimas tras la eliminación de América ante Pumas.

Jonathan dos Santos dejó una imagen imborrable y viral tras romper en llanto momentos después de la eliminación del América del Clausura 2026 a manos de Pumas en Ciudad Universitaria, en el que pudo ser el último partido del experimentado mediocampista con las Águilas, antes de dirigirse al túnel rumbo a los vestidores.

El exseleccionado nacional no contuvo las lágrimas tras el dolor que le produjo que los azulcremas no pudieran clasificar a las semifinales de la Liga MX. Si bien no perdieron ninguno de los dos clásicos capitalinos ante los auriazules, los de Coapa quedaron eliminados por su peor posición en la tabla.

Jonathan dos Santos fue titular en la vuelta de cuartos de final del Clausura 2026 entre Pumas y América, pero el mexicano abandonó la cancha del Olímpico Universitario al minuto 75, cuando lo sustituyó el brasileño Rodrigo Dourado. Cuando rompió en llanto se dirigió a la fanaticada azulcrema para darle las gracias por el apoyo.

¿Llanto de Jonathan dos Santos es porque se va del América?

Muchos aficionados interpretaron el llanto de Jonathan dos Santos como una señal de que pudo haber jugado su último partido con el América.

El mediocampista mexicano debe tomar una decisión respecto a su futuro inmediato en las próximas semanas, por lo que existe la posibilidad de que no continúe en las filas azulcremas.

Jonathan dos Santos se unió a la plantilla del América en el Clausura 2022 después de una experiencia de cuatro años en la MLS con el LA Galaxy.

¿Cuántos títulos tiene Jonathan dos Santos con el América?

Jonathan dos Santos ha ganado seis trofeos con el América, siendo los más destacados los tres de la Liga MX que el club ganó de manera consecutiva del Apertura 2023 al Apertura 2024.

A esos títulos se unen un Campeón de Campeones, una Supercopa de la Liga MX y una Campeones Cup, todos ellos en el transcurso del 2024.

Jonathan dos Santos ha disputado 165 partidos de carácter oficial con el América, equipo con el que registra un gol y cinco asistencias. Su anotación fue en el 2-1 sobre el Necaxa en la Jornada 14 del Torneo Apertura 2022.

EVG