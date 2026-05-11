¿José Mourinho regresa al Real Madrid? Esta es la verdad

El experimentado entrenador portugués José Mourinho negó haber tenido contacto con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, o con alguien del club español, en medio de los rumores que en las últimas semanas han indicado que volverá al equipo merengue para asumir el timón en la Temporada 2026-2027.

“Siguen hablando del Real Madrid, yo sigo evitándolo, pero evitándolo con total honestidad. No he tenido ningún contacto con el presidente, ni con ninguna de las personas importantes de la estructura”, aseguró de manera tajante el actual director técnico del Benfica, cuyo nombre ha circulado como posible sucesor de Álvaro Arbeloa en el banquillo del conjunto de la capital española.

🚨 Despite public statements, José Mourinho, his camp and Real Madrid have been in direct talks for weeks over the Special One’s comeback.



The discussions remain underway and will continue soon. Mou’s return is 100% on.



It’s up to Florentino Pérez.



🎥 https://t.co/7DnntOrvmw pic.twitter.com/y7Z7Jrzk8i — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 11, 2026

¿José Mourinho tendrá contacto con el Real Madrid al final de la campaña?

En el mismo tenor, José Mourinho afirmó que no le gusta tener comunicación con un club distinto al que dirige en el tramo final de cada temporada, y que está vez no será la excepción, por lo que si tiene contacto con el Real Madrid será una vez que el Benfica termine su participación en la Campaña 2025-2026.

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“Por decisión propia, una decisión similar a otras que he tomado a lo largo de mi carrera, especialmente ahora al final de las temporadas, no hablo con nadie. No he tenido ningún contacto con el Real Madrid, absolutamente ninguno, y no lo tendré hasta después del último partido de Liga contra el Estoril”, ahondó el timonel lusitano.

El Benfica concluirá la Temporada 2025-2026 el próximo sábado 16 de mayo, cuando visite al Estoril en la última jornada de la Primeira Liga. Los dirigidos por José Mourinho aspiran a ser subcampeones, pues el Porto se proclamó campeón a falta de dos jornadas para que terminara la campaña en Portugal.

¿Cuántos títulos ganó Mourinho cuando dirigió al Real Madrid?

El portugués José Mourinho fue entrenador del Real Madrid del 2010 al 2013, lapso en el que la escuadra merengue ganó tres títulos.

Bajo la gestión de The Special One, el Real Madrid conquistó una Copa del Rey (2010-2011), una Liga (2011-2012) y una Supercopa de España (2012).

José Mourinho dirigió 178 partidos al conjunto merengue, y su saldo fue de 127 victorias, 28 empates y 23 derrotas, de las cuales seis fueron a manos del Barcelona.

EVG