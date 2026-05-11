James Rodríguez anuncia su último partido en Minnesota antes del Mundial

El futbolista colombiano James Rodríguez dio a conocer que el próximo miércoles 13 de mayo disputará su último partido con el Minnesota United previo a jugar el Mundial 2026 con la selección de su país.
El Colorado Rapids será el equipo ante el cual el experimentado mediocampista jugará su último encuentro con el Minnesota United de la MLS, luego de que apenas en febrero de este año se unió a las filas del club. Dicho encuentro se llevará a cabo en el Allianz Field.
“El 17 de mayo me marcho para estar la próxima semana con la Selección Colombia”, aseveró James Rodríguez, quien de esta manera pone fin a una aventura de tres meses en el balompié de Estados Unidos, en su última experiencia previa a acudir al Mundial 2026.
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Números de James Rodríguez con el Minnesota United
James Rodríguez registra dos asistencias y 210 minutos en siete partidos con el Minnesota United, de los cuales cinco fueron en la MLS y dos en la US Open Cup.
El exReal Madrid no ha completado los 90 minutos con el cuadro estadounidense en ninguno de esos cotejos. Sus dos asistencias fueron en su más reciente duelo, en el empate 2-2 contra el Austin FC.
“Doy en el día a día todo lo que tengo. Cuando entras debes estar listo para poder ayudar así te den 20, 30 o 40 minutos”, comentó James Rodríguez sobre su rol con el Minnesota United.
James Rodríguez descarta retiro tras el Mundial 2026
James Rodríguez aseguró que son falsos los rumores que indican pondrá fin a su carrera como futbolista después de la celebración del Mundial 2026.
“No sé quién dijo eso, creo que fue en Colombia, pero fue por ganar vistas. Se deben informar un poco más y el único que va a saber hasta dónde quiere jugar creo que soy yo”, resaltó el mediocampista de 34 años de edad.
El Mundial 2026 significará para James Rodríguez su tercera aventura en el magno evento luego de sus participaciones en Brasil 2014 y Rusia 2018, resultando goleador en la primera de ellas con seis anotaciones.
Colombia enfrentará a las selecciones de Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal en la primera ronda del Grupo K.
EVG