¡Una chulada! México presenta su tercer jersey para el Mundial 2026 con un diseño elegante (VIDEO)

Se reveló el tercer jersey de la Selección Mexicana para el Mundial 2026.

A un mes exacto de que arranque el Mundial 2026, la Selección Mexicana presentó su tercer jersey para el magno evento, en una indumentaria en la que predomina el color negro y que evoca a las raíces culturales de nuestro país.

En conjunto con Adidas, el Tricolor reveló su nueva camiseta para la Copa del Mundo en la que Estados Unidos y Canadá también serán anfitriones. La playera tiene grecas inspiradas en el arte azteca que recorren toda la prenda, además de que forman las letras M y X.

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Incondicionales, nuestro tercer uniforme es una verdadera joya en cada detalle y el orgullo de portar este escudo siempre en el corazón. ¡No podemos dejar de verlo! 😮‍💨#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/Akx9oKzq6s — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 11, 2026

Las tres franjas de la marca Adidas aparecen en verde, blanco y rojo, los colores de la bandera de México, y también aparece en uno de los costados el logotipo de la Selección Mexicana, mismo que ocupa desde finales del 2021.

Adidas apela a la nostalgia en tercer jersey de México

El tercer jersey de México para el Mundial 2026 trae a la mente el que lució en la edición de Sudáfrica 2010, en la que precisamente en el juego inaugural enfrentó a los Bafana Bafana, como ocurrirá también el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca.

“Bajo el concepto The Mexican Wa(y)ve, el nuevo jersey incorpora un patrón ‘MX’ de forma tonal y elegante a lo largo de todo el jersey. El uniforme, con cuello tipo “V” y detalles cuidadosamente elaborados, integra el mensaje “Somos México” como un llamado a la unidad. Distintivo utilizado también en el jersey Home y Away de la Selección Nacional de México“, se lee en un comunicado de Adidas.

Además de este tercer jersey para el Mundial 2026, Adidas también desarrolló una colección complementaria en colaboración con Someone Somewhere, misma que incluye seis piezas de apparel con detalles intervenidos por mujeres artesanas de la comunidad de Naupan, en la Sierra Norte de Puebla.

¿En qué partido del Mundial 2026 utilizará México el tercer jersey?

México será visitante administrativo en su tercer y último partido de la fase de grupos del Mundial 2026, el cual será ante República Checa el próximo 24 de junio en el Estadio Azteca.

Ese sería el duelo en el que el Tricolor podría usar su tercer jersey, pues en los primeros dos fungirá como local. A pesar de ser país sede, todos los anfitriones son visitantes administrativos en uno de sus cotejos de la primera ronda.

EVG