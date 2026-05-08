¿Gilberto Mora tuvo miedo de perderse el Mundial 2026 por no operarse? Su respuesta no deja lugar a dudas (VIDEO)

A principios de año, Gilberto Mora se enfrentó a una disyuntiva: operarse de una lesión y poner en riesgo su participación con México en el Mundial 2026 o rehabilitarse y estar un tiempo para el magno evento .

El volante de 17 años eligió lo segundo y hasta ahora su apuesta lo tiene a poco más de un mes de un histórico debut con el Tricolor en la máxima cita futbolística. Sin embargo, el mediocampista de Xolos reconoce que, aunque no tuvo miedo, sí sintió preocupación de no estar listo para el certamen.

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“Fue un poco larga la recuperación, pero siempre tuve fe de que podría estar en el Mundial”, aseveró Gilberto Mora en conferencia de prensa. “Nunca tuve miedo, pero sí preocupación de ver si llegaba, pero confíe en los médicos que me apoyaron y gracias a Dios estoy aquí”, subrayó.

¿Cuál fue la lesión de Gilberto Mora?

Gilberto Mora fue diagnosticado con una lesión en la ingle que lo mantuvo fuera de juego con Xolos durante dos meses, pero reapareció para disputar dos partidos como suplente y otros dos más como titulares antes de comenzar esta semana con los entrenamientos de la Selección Mexicana.

Bajo la dirección técnica de Javier Aguirre, Morita irrumpió a la titularidad con el Tricolor en los partidos definitorios de la Copa Oro del año pasado, cuando tenía 16 años, y el Mundial 2026 podría ser la gran vitrina que necesita para cumplir el anhelo de jugar en Europa.

“Al principio sí estaba triste cuando se dio lo de la lesión, pero siempre confíe en mí para salir de la lesión”, aseguró. “Trabajé todos los días para poder estar aquí en selección, no lo veía lejos porque sabía que podía llegar.”

Mundial 2026, una vitrina para Gilberto Mora

Un papel destacado con la Selección Mexicana en el Mundial 2026 ayudaría mucho la carrera de Gilberto Mora. De acuerdo con su agente Rafaela Pimenta, existen varias ofertas europeas desde el año pasado, pero esperarán a que concluya la Copa del Mundo para analizar opciones.

“Para mí es una motivación el representar al país en un Mundial y trataré de dar lo mejor de mí”, dijo el jugador de Tijuana. “Después veremos qué pasa”.

Cuando Gilberto Mora pise el campo durante el Mundial 2026 se convertirá en el jugador mexicano más joven en participar en una Copa del Mundo. Superará la marca que actualmente ostenta Manuel Rosas, quien debutó en el Mundial de Uruguay 1930 con 18 años y 88 días. El chiapaneco cumplirá esa edad en octubre.

Mora ya posee varios récords. En agosto del 2024 se convirtió en el jugador más joven en ser titular y anotar en la Liga MX, con 15 años y 320 días. También es el de menor edad en debutar con la Selección Mexicana, haciendo su aparición a los 16 años y 94 días en enero del 2025.

EVG