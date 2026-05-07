Amaury Vergara habla después de la polémica con la Selección Mexicana y su respuesta es inesperada (VIDEO)

El regreso a los entrenamientos de Alexis Vega y Jesús Gallardo generó polémica por el acuerdo que tenían los dueños de prestar a sus jugadores a la Selección Mexicana en el arranque de la liguilla, por lo que no estarían disponibles para la fiesta grande.

Amaury Vergara fue el que mostró su descontento con un mensaje en redes y citó a sus jugadores en las instalaciones del club, tras lo ocurrido el miércoles, el dueño de las Chivas habló sobre el tema en un evento del Mundial 2026.

“Lo más importante es que se restableció el acuerdo, que los seis seleccionados ya están en la convocatoria del CAR, pero este sábado tenemos un partido importante que disputar y que la afición, el equipo y la directiva está unida”, comentó Amaury Vergara en zona mixta.

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🔴⚪️ Habló Amaury Vergara.



“Lo más importante es que se restableció el acuerdo. Este sábado tenemos un partido importante que disputar y equipo afición y directiva está unida”.@TUDNMEX @TUDNUSA @TudnRadio @aniveldecancha_ pic.twitter.com/wGZHEfycFH — Erick López 🛸 (@_ericklo) May 8, 2026

Chivas fue el equipo más perjudicado por la convocatoria de la Selección Mexicana

Hace un par de semanas, Javier Aguirre dio a conocer su lista de 20 convocados para iniciar la concentración de cara al Mundial 2026, como se tenía acordado desde que arrancó el Clausura 2026, pero esta convocatoria afectó a las Chivas en su planteamiento futbolístico.

El ‘Vasco’ Aguirre llamó a cinco jugadores del Rebaño Sagrado, que son: Raúl Rangel, Roberto Alvarado, Armando González, Luis Romo y Brian González, todos son parte fundamental del equipo de Gabriel Milito y no podrán disputar la liguilla con los rojiblancos.

De ahí en fuera, ninguno de los otros equipos que se encuentran en la liguilla aportó tantos jugadores a la convocatoria como lo hicieron las Chivas; es por eso que el enojo de Amaury Vergara fue notorio al ver que los futbolistas del Toluca regresaron con su equipo.

Este miércoles por la noche inició la concentración de la Selección Nacional de México de cara a la Copa del Mundo 2026 🤝.#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/C5chns8vfF — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 7, 2026

Javier Aguirre aseguró que el jugador que no reportará quedaría fuera del Mundial

Tras lo ocurrido con la Selección Mexicana, Javier Aguirre salió a una conferencia de prensa donde habló sobre este tema, asegurando que el futbolista que no reportara en tiempo y forma en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) quedaría fuera del Mundial 2026.

“Hoy iniciamos, es el gran día, hoy inicia el Mundial para nosotros. El comunicado es muy claro: el que no venga, pues estará fuera del Mundial; eso es algo en lo que no podemos ser flexibles”, comentó Javier Aguirre.

Al final del día, los 20 futbolistas que fueron convocados llegaron a tiempo al CAR; los últimos dos en arribar fueron Jesús Gallardo y Alexis Vega, quienes estuvieron dentro de las instalaciones cuatro minutos antes del tiempo establecido.

DCO