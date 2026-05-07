Ya se conoce al primer mexicano en Europa que reportará con la Selección Mexicana y nadie lo quiere

Será el lunes 11 de mayo cuando llegue el primer mexicano en Europa al CAR.

Los 20 jugadores de la Liga MX ya reportaron con la Selección Mexicana para iniciar la concentración de cara al Mundial 2026; los únicos que faltan son los jugadores de Europa y uno de ellos llegará la semana que viene para iniciar su preparación para ganarse un puesto en el cuadro titular del equipo de Javier Aguirre.

Con información de León Lecanda, reportero de ESPN, Guillermo Ochoa será el primer jugador que milita en el viejo continente que reportará con la Selección Mexicana; será el lunes 11 de mayo cuando el guardameta azteca arribe al CAR para prepararse de cara al Mundial 2026.

La misma fuente dio a conocer que Memo Ochoa ya se encuentra en México, tendrá un evento con una marca este fin de semana y el lunes se pondrá a las órdenes de Javier Aguirre para iniciar su concentración con la Selección Mexicana.

🚨Guillermo Ochoa reportará el 11 de mayo con @miseleccionmx, será el primer europeo en llegar a México🚨🦅🇲🇽



Vía: @Leonlec . #GrandesDeCorazon pic.twitter.com/drdwOPqf86 — Luis Ernesto Tricampeon🦅🏆 (@LuisErnestoP95) May 7, 2026

Guillermo Ochoa peleará por la titularidad en el Mundial 2026

Guillermo Ochoa se unirá a la tripleta de porteros que disputarán el Mundial 2026, que la conforman Carlos Acevedo y Raúl Rangel, pero por lo visto en las últimas convocatorias, el guardameta de Chivas es el que lleva las de ganar para ser titular de la Selección Mexicana.

Sin embargo, Memo Ochoa tiene posibilidades de pelear por el puesto titular del equipo de Javier Aguirre en la Copa del Mundo, aunque varios aficionados piensan que por su edad ya no debería figurar en la convocatoria del ‘Vasco’ para el torneo de la FIFA.

Lo que puede presumir Guillermo Ochoa sobre el ‘Tala’ Rangel es la experiencia que tiene bajo los tres palos, pues lleva cinco Copas del Mundo en su historial personal y este sería el primer Mundial del guardameta de Chivas.

Guillermo Ochoa: “América es mi corazón, es mi casa. Fue el club que me formó como jugador. Tanto es mi amor por el club que hubo opciones de regresar a México y nunca las consideré. En México solamente podía jugar en el Club América”.🦅💛 pic.twitter.com/pOvQ5tIHks — "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) April 30, 2026

Guillermo Ochoa debutó en la Copa del Mundo en Brasil 2014

Se dice que Guillermo Ochoa disputará su sexta Copa del Mundo, ya que a las ediciones de 2006 y 2010 fue como el guardameta suplente, así que su primera titularidad fue hasta Brasil 2014.

Fue el 13 de junio de 2014 cuando Memo Ochoa disputó su primer compromiso en un Mundial, disputando el encuentro ante Camerún que terminó 1-0 a favor de la Selección Mexicana en el Estadio das Dunas de Natal.

En esa misma edición, Guillermo Ochoa sorprendió al mundo con su gran actuación frente a Brasil, cotejo en el que el portero mexicano sacó un remate de cabeza de Neymar Jr. y dejó su cabaña en cero para darle un punto a México.

DCO