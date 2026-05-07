Fede Valverde revela toda la verdad sobre su pelea con Tchouaméni y la lesión que lo deja fuera del Clásico

Desde el pasado miércoles 6 de mayo comenzó a circular información sobre una pelea dentro de las instalaciones del Real Madrid que involucra a Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni. Fue este jueves cuando el mediocampista uruguayo salió a dar un mensaje sobre lo ocurrido con su compañero.

“Ayer he tenido un incidente con un compañero, producto de una jugada en un entrenamiento, donde el cansancio de la competición y la frustración hacen que todo se agrande. En un vestuario es normal que estas cosas puedan suceder y se zanjan entre nosotros mismos sin que salga a la luz. Evidentemente, acá hay alguien detrás que corre rápido con el cuento”, escribió Fede Valverde en sus redes sociales.

El mensaje de Fede Valverde en su cuenta de Instagram. ı Foto: Captura de Pantalla

Cuando parecía que todo había pasado, Fede Valverde reveló que este jueves “volvimos a tener un desencuentro. En la discusión, golpeé accidentalmente contra una mesa, haciéndome un pequeño corte en la frente que requirió una visita protocolar al hospital”.

El mediocampista uruguayo sufrió un traumatismo craneoencefálico, por lo que estará fuera de la actividad entre 10 y 14 días, así que Fede Valverde no tendrá participación en el Clásico ante el Barcelona, un encuentro que podría definir la temporada para ambos clubes.

Fede Valverde también dejó en claro que “en ningún momento mi compañero me ha pegado y yo tampoco lo he hecho, aunque entiendo que para ustedes sea más fácil creer que nos hemos cagado a piñas o ha sido intencional, pero eso no sucedió”.

Parte médico de Valverde. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 7, 2026

De igual forma, el Real Madrid se pronunció sobre lo ocurrido con Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni, dejando en la mesa que abrirán un expediente de investigación y que darán a conocer los castigos cuando terminen los procedimientos internos.

“El Real Madrid C. F. comunica que, tras los hechos que se han producido esta mañana en el entrenamiento del primer equipo, ha decidido abrir sendos expedientes disciplinarios a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni. El club informará en su momento de las resoluciones de ambos expedientes, una vez hayan concluido los procedimientos internos correspondientes”, se puede leer en el comunicado.

En caso de perder el domingo 10 de mayo ante el Barcelona, el Real Madrid firmaría su segunda temporada seguida sin levantar un título, así que necesitan ganar para apretar la pelea por el trofeo de LaLiga de España.

DCO