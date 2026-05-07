Real Madrid confirma pelea entre Tchouaméni y Valverde y revelan el ejemplar castigo para sus jugadores

Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni tuvieron una pelea en las instalaciones del club.

A unos cuantos días del partido más importante de la temporada para el Real Madrid, se dio a conocer la noticia sobre una terrible pelea entre Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde, quienes, según reportes, llegaron a los golpes en las instalaciones de Valdebebas.

“El Real Madrid C. F. comunica que, tras los hechos que se han producido esta mañana en el entrenamiento del primer equipo, ha decidido abrir sendos expedientes disciplinarios a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouameni”, se puede leer en el comunicado del Real Madrid.

En el mismo comunicado, el Real Madrid dio a conocer que “el club informará en su momento de las resoluciones de ambos expedientes, una vez hayan concluido los procedimientos internos correspondientes”.

Comunicado Oficial — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 7, 2026

Real Madrid dentro de un escándalo a días del Clásico

El Real Madrid está metido en un terrible escándalo por la pelea entre Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde, pues son dos de las figuras más importantes del cuadro merengue y muestran el terrible momento que atraviesan los blancos en la temporada.

En las últimas semanas también aparecieron algunas imágenes y videos de Kylian Mbappé de vacaciones con Ester Expósito por Italia, cuando el Real Madrid confirmó una lesión del francés por la que se perdió el partido ante el Espanyol en LaLiga de España.

Estos escándalos ocurrieron a días del partido más importante de la temporada para el Real Madrid, pues se enfrentan el domingo 10 de mayo al Barcelona en el Clásico y, si los blaugranas se llevan la victoria, se coronarían campeones de LaLiga de España por segunda temporada consecutiva.

DCO