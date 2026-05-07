El Real Madrid se cae a pedazos; el video de Kylian Mbappé que genera dudas

El futbolista Kylian Mbappé se encuentra en el centro de la polémica de nueva cuenta, pues luego de la bronca en el entrenamiento del Real Madrid que terminó con un jugador en el hospital, el crack francés generó revuelo al salir de las instalaciones merengues con una carcajada.

En redes sociales se ha viralizado un video en donde Mbappé sale en su coche de Valdebebas, las instalaciones de entrenamiento del Madrid, pero lo curioso fue que en otras ocasiones el delantero tiene las ventanas arriba para que le vean el rostro, aunque ahora las tenía abajo.

📽️ Mbappé sabe que hay cámaras y sale con la ventanilla bajada para que se le vea bien.



🇫🇷 Otra pelea en el vestuario y se le ve a carcajada limpia. Qué imagen…



👉🏻 Florentino Pérez perdió el control hace tiempo. pic.twitter.com/pwdGQa3n3R — Rodrigo Fáez 🕶🐝 (@RodrigoFaez) May 7, 2026

Gracias a que se le puede ver la cara a Mbappé es que la gente empezó a notar que el exPSG iba con una carcajada y expresiones de felicidad, a pesar que el ambiente en el Real Madrid no es el mejor luego de una campaña en donde no ganaron nada.

Mbappé ha estado en el centro de la polémica desde hace días, pues la afición le crítica su falta de compromiso con el club, su poco impacto en los momentos importantes de la temporada, además de su reciente viaje a Italia en donde se le vio con la actriz Ester Expósito.

La oleada de mensajes en contra de Mbappé y hasta una campaña pidiendo su salida provocaron que el delantero sacara un mensaje en donde asegura que las interpretaciones de los fans del Real Madrid sobre el compromiso del jugador son equivocadas.

Kylian Mbappé lamenta una falla durante un juego del Real Madrid en la campaña. ı Foto: AP

¿Cuál es el siguiente partido del Real Madrid?

El siguiente duelo del Real Madrid es en LaLiga de España, pero es un partido muy complicado, pues visitan el Camp Nou para enfrentarse al Barcelona, que puede vencer a su acérrimo rival y asegurar el título.

El Barcelona recibe el domingo al Madrid, saboreando la oportunidad de festejar un segundo título consecutivo nacional con una victoria en su remodelado estadio o incluso con un empate cuando se mida a su eterno rival.

A falta de cuatro fechas por disputar, el equipo de Hansi Flick aventaja al Madrid por 11 puntos, así que puede permitirse un tropiezo. El Madrid juega en gran medida por orgullo y para evitar la humillación de ver al Barca celebrar a su costa.

Solo una victoria del Madrid en el Camp Nou puede evitar que el título quede en manos del anfitrión. Será el primer clásico en más de tres años en el Camp Nou, que estuvo cerrado por remodelación hasta mediada esta temporada.

aar