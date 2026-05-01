Kylian Mbappé es captado en Italia con Ester Expósito tras confirmarse su lesión con el Real Madrid

A dos días de que el Real Madrid juegue un partido importante en LaLiga de España, Kylian Mbappé fue captado en Cagliari, Italia, comiendo en un restaurante con Ester Expósito, su pareja, un momento que causó furia en la afición merengue por el parte médico que sacó el club hace algunos días.

Desde la llegada del delantero francés al conjunto de la capital de España, el Real Madrid no ha podido levantar un título en dos temporadas, solo pudieron ganar la Supercopa de Europa ante el Atalanta y la Copa Intercontinental venciendo al Pachuca en la final, después de eso los trofeos dejaron de llegar a las vitrinas de los blancos.

Después de darse a conocer estos videos en redes sociales, algunos aficionados aseguran que Kylian Mbappé está fingiendo su lesión, pues la temporada aún no ha terminado y el Real Madrid aún tiene posibilidades de ganar LaLiga de España.

“Injured” Mbappe vacationing in Italy while his team is fighting to for the Liga 😭



Ain’t no surprise Madrid have been trophyless since he’s joined… pic.twitter.com/NyT3gt79ZQ — Stop That Messi (@stopthatmessiii) May 1, 2026

Esta es la lesión que tiene Kylian Mbappé

Tres días después de que el Real Madrid igualara a un gol con el Real Betis, el conjunto blanco anunció en sus redes sociales la lesión de Kylian Mbappé en la recta final de la temporada, una situación que puso a dudar a varios aficionados merengues.

El equipo español confirmó que “tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Kylian Mbappé por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. Pendiente de evolución”.

Aún quedan cinco jornadas para que LaLiga de España llegue a su final, pero el Barcelona podría levantar el trofeo venciendo al Real Madrid en el Clásico, partido que Mbappé podría perderse por lesión y es el más importante de la temporada para ambos clubes.

Parte médico de Mbappé. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 27, 2026

El Real Madrid necesita una victoria obligatoria ante el Espanyol

A pesar de estar 11 puntos abajo del Barcelona en la tabla general de LaLiga de España, el equipo de Álvaro Arbeloa aún tiene posibilidades de coronarse campeón del torneo local a falta de cinco partidos, pero no pueden dejar escapar ningún punto.

El conjunto merengue tiene que ganarle este fin de semana al Espanyol de visita para mantenerse en la pelea y que el Barcelona pierda ante el Osasuna para recortar la distancia que hay entre ellos.

Después viene el enfrentamiento directo y el Clásico también lo deben ganar ellos, para así estar a solo cinco puntos de alcanzar a los blaugranas con tres fechas por jugarse. Sin embargo, si el equipo de Hansi Flick sigue ganando, sería imposible para el Real Madrid llevarse el título.

DCO