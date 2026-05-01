Promesa del futbol mexicano ventila plática con el presidente del Real Madrid; “tiene mucho poder” (VIDEO)

Una estrella de la Liga MX reveló una plática con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.

Elías Montiel, una de las principales promesas del futbol mexicano, reveló que sostuvo una plática con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, quien le aseguró que lo seguiría muy de cerca, dejando entrever una posible llegada al club merengue.

El mediocampista de los Tuzos comentó que esta charla fue tras la final de la Copa Intercontinental de la FIFA del 2024, en la que el club español goleó 3-0 al conjunto de la Liga MX, pero la actuación del mediocampista dejó con buenas sensaciones al mandamás del Real Madrid.

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En entrevista con RÉCORD, Elías Montiel habló sobre la vez que Florentino Pérez le dijo que seguiría su carrera. ⚽️🇲🇽



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“Yo estaba con la sensación de que habíamos perdido, entonces recibo el premio, voy caminando y se lo doy a toda la gente. Fue en ese momento que Florentino Pérez me agarra la mano y me la aprieta fuerte. Entonces no me dejó avanzar, así que me detengo y me dijo que bien jugado, que le echara ganas y que me iba a tener visto”, comentó Elías Montiel a Récord.

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La sensación de Montiel tras charla con Florentino Pérez

Elías Montiel aseguró que la plática con Florentino Pérez le dejó sensaciones positivas, pues resaltó que se trata de una persona con mucho poder e influencia en el mundo del futbol.

“Me quedé con la sensación grata de que me lo dijo alguien importante y que tiene mucho poder en el futbol”, indicó el mediocampista mexicano.

Elías Montiel también admitió que asimiló lo que le dijo el presidente del Real Madrid hasta que estaba de regreso en México.

“En ese momento no asimilé la situación, ya hasta que la cabeza está más fría, te da un cierto respiro que conseguiste algo en lo individual, que mucho de eso es por gracias del equipo. Me pasó cuando estaba de regreso en México que lo asimilé”, subrayó el futbolista del Pachuca.

El paso de Elías Montiel con Selección Mexicana

Elías Montiel no ha debutado con la Selección Mexicana a nivel mayor. Sin embargo, el jugador del Pachuca tiene experiencia en niveles menores del Tricolor.

El integrante de los Tuzos tiene hasta el momento 13 partidos disputados con la Selección Mexicana Sub-20, entre ellos cuatro del Mundial de la categoría celebrado en el 2025 en Chile.

A pesar de ser una de las principales promesas del futbol mexicano, Elías Montiel no fue convocado por Javier Aguirre para que fuera uno de los integrantes de la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

EVG