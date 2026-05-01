Lando Norris gana la pole y saldrá primero en la carrera sprint del Gran Premio de Miami de F1

Lando Norris gana la pole para la carrera sprint del Gran Premio de Miami de F1

El piloto inglés de McLaren, Lando Norris, ganó la pole para la carrera sprint del Gran Premio de Miami de F1. El actual campeón de la máxima categoría del deporte motor fue el más rápido en la clasificación y se asegura tener la mejor posición para buscar la victoria en la carrera corta.

La segunda plaza en el orden de salida es para el juvenil italiano Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, quien logró terminar por delante de Oscar Piastri, evitando que los pilotos de McLaren partieran en la primera fila.

Por su parte, el mexicano Sergio Checo Pérez fue eliminado en la primera sesión de la qualy. El oriundo de Guadalajara terminó 19 de 22 y saldrá desde el fondo de la parrilla en el sprtin del Gran Premio de F1 que se celebra este fin de semana en Florida, Estados Unidos.

Top 10 de salida del Sprint del GP de Miami de F1

Lando Norris Andrea Kimi Antonelli Oscar Piastri Charles Leclerc Max Verstappen George Russell Lewis Hamilton Franco Colapinto Isack Hadjar Pierre Gasly

El Gran Premio de Miami es la cuarta parada de la temporada de la Fórmula 1 y en la que Mercedes buscará seguir reinando en la tabla general del Campeonato de Pilotos, además de que Andrea Kimi Antonelli podría sumar su tercera victoria en la campaña.

La F1 regresa tras cinco semanas de pausa

The results are in from Sprint Qualifying... 💪



Lando Norris will lead the field away in tomorrow's #F1Sprint, ahead of Kimi Antonelli and team mate Oscar Piastri ⬇️#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/9gVeGUuq7i — Formula 1 (@F1) May 1, 2026

La Fórmula 1 vuelve a la acción en el Gran Premio de Miami tras una inesperada pausa de cinco semanas, después de que se cancelaran un par de carreras en Oriente Medio debido a la guerra en Irán.

El parón le dio tiempo a la FIA para introducir cambios en el reglamento que los pilotos criticaron con dureza tras las tres primeras carreras del año, por la manera en que la potencia eléctrica de la batería ha cambiado los autos y la competencia.

“Es una caricia”, dijo Max Verstappen, quien ha sido tan explícito sobre su desagrado por los autos actuales que está considerando abiertamente dejar la F1.

Los pilotos no podrán hacerse una idea real de los cambios hasta el viernes, cuando comiencen las prácticas, así que todo lo que han aprendido hasta ahora se ha limitado al trabajo en el simulador. Aunque los pilotos pudieron dar opiniones sobre cómo debería la FIA abordar las quejas sobre el auto, no están seguros de cuánta influencia tuvieron en realidad.

“La realidad es que no tenemos un asiento en la mesa. Sí interactuamos con la FIA y con la F1 con más frecuencia”, manifestó el siete veces campeón Lewis Hamilton. “No somos partes interesadas. Yo les digo: cuando yo hacía las primeras pruebas, era como: ‘Ustedes deberían venir a hablarnos y colaborar con nosotros’.

Verstappen reconoció que los pilotos sí tuvieron conversaciones de calidad, pero que hay margen para una relación más sólida de cara al futuro. “Creo que todos han hecho lo mejor posible para al menos hacer algo. Pero, por supuesto, no cambiará el mundo”, agregó.

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