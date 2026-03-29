Andrea Kimi Antonelli rompe un histórico récord en el GP de Japón de F1 que presumía Sebastian Vettel

Andrea Kimi Antonelli sigue dando que hablar en la Fórmula 1, ya que a su corta edad y con poco tiempo en el máximo circuito del automovilismo, el volante italiano ya ganó dos carreras y le acaba de arrebatar un histórico récord a Sebastian Vettel con su victoria en el Gran Premio de Japón.

El volante italiano también adjudicó sus primeras dos conquistas este año, en China y Japón, así que serán paradas en el calendario que Kimi Antonelli nunca olvidará, donde ganó sus primeras dos carreras en su historia como piloto de la Fórmula 1.

Andrea Kimi Antonelli es uno de los pilotos más jóvenes de la parrilla, solo por delante de Arvid Lindblad, pues el piloto de Racing Bulls realizó su debut en el máximo circuito del automovilismo con 18 años, aunque aún no ha ganado una carrera en el Gran Circo.

Este es el récord que Andrea Kimi Antonelli le arrebató a Sebastian Vettel

Andrea Kimi Antonelli es el segundo piloto más joven de la parrilla de la Fórmula 1 con 19 años y este 2026 se está convirtiendo en un referente de Mercedes, además de ser un dolor de cabeza para los experimentados, que no han podido ganar este año por culpa del italiano.

Con su victoria en el Gran Premio de Japón, Andrea Kimi Antonelli se lleva 25 puntos y adjudica el primer lugar del Campeonato de Pilotos, siendo el volante más joven en liderar la competencia; el último fue Sebastian Vettel con 21 años y 73 días, mientras que el italiano lo hace con 19 años.

El volante de Mercedes llega a 72 puntos en la clasificación, quitando a su coequipero del primer puesto. George Russell suma 63 unidades en la competencia y el tercer escalón es para Charles Leclerc, que tiene 49 puntos después de tres carreras en la campaña.

¿Cuándo será la siguiente carrera en la Fórmula 1?

La Fórmula 1 entrará en un pequeño parón de un mes, esto por la cancelación del Gran Premio de Baréin y Arabia Saudita por el conflicto armado que existe en Medio Oriente.

Así que los volantes volverán a la actividad hasta el fin de semana del 1 al 3 de mayo, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Miami, en el Miami International Autodrome, la primera parada del serial en América.

Mercedes llegará como el líder en el Campeonato de Constructores, mientras que Andrea Kimi Antonelli buscará mantenerse en lo más alto del Campeonato de Pilotos con una victoria en la ciudad de Florida.

DCO