Fórmula 1 confirma la cancelación del Gran Premio de Baréin y Arabia Saudita

Hoy se ha confirmado que, tras una evaluación exhaustiva, debido a la situación actual en Medio Oriente, los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita no se celebrarán en abril próximo.

Aunque estuvieron en revisión diferentes sedes para albergar las carreras en abril, se decidió que no habrá cambios en el calendario y esas carreras quedarán fuera del serial, así que solo se disputarán 22 paradas durante todo el año. Además, las rondas de Fórmula 2, Fórmula 3 y la Academia de Fórmula 1 tampoco se celebrarán en las fechas previstas.

The Bahrain and Saudi Arabian Grands Prix will not take place in April



Due to the ongoing situation in the Middle East the Grands Prix, alongside F2, F3, and F1 Academy rounds, will not take place as scheduled



While alternatives were considered, no substitutions will be made in… pic.twitter.com/wsgXUR2FKn — Formula 1 (@F1) March 14, 2026

Esta decisión fue tomada después de que la Fórmula 1 lo consultará con la FIA y los respectivos promotores que se encargan de llevar la Fórmula 1 a estos países. Así que después del Gran Premio de Japón, el Gran Circo tendrá un pequeño parón.

Será hasta el domingo 3 de mayo cuando se reanude la actividad, pues ese fin de semana la máxima categoría del automovilismo aterriza en América para que se corra el Gran Premio de Miami en el Miami International Autodrome.

Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1, declaró:

“Si bien fue una decisión difícil, lamentablemente es la correcta en este momento, considerando la situación actual en Oriente Medio. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a la FIA y a nuestros increíbles promotores por su apoyo y comprensión, ya que esperaban con ilusión recibirnos con su energía y pasión habituales. Estamos ansiosos por volver a reunirnos con ellos tan pronto como las circunstancias lo permitan”.

Por otro lado, Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, dio a conocer que el organismo que rige las normas del automovilismo mundial siempre pondrá en primer lugar la seguridad de los participantes y la afición.

“La FIA siempre priorizará la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad y nuestros colegas. Tras una cuidadosa consideración, hemos tomado esta decisión teniendo muy presente esa responsabilidad. Seguimos esperando que reine la calma, la seguridad y una pronta recuperación de la estabilidad en la región, y mis pensamientos están con todos los afectados por estos recientes acontecimientos”.

Su Alteza Real el Príncipe Khalid bin Sultan Al-Abdullah Al-Faisal, Presidente de la Federación Saudí de Automovilismo y Motociclismo (SAMF) y Presidente de la Compañía Saudí de Automovilismo (SMC), declaró:

“La Federación Saudí de Automovilismo y Motociclismo respeta la decisión tomada por la Fórmula 1 con respecto al calendario de carreras de 2026. Los aficionados de todo el Reino esperaban con ilusión el Gran Premio de Arabia Saudí de Fórmula 1 que se celebrará en Yeda este mes de abril, pero comprendemos los motivos de esta decisión y mantenemos una estrecha colaboración con la Fórmula 1”.

DCO