George Russell se lleva la primer pole position de la temporada de Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia

George Russell lideró y dominó la primera clasificación de la temporada de la Fórmula 1, para llevarse la pole position del Gran Premio de Australia. Mercedes realizó un gran trabajo pues Andrea Kimi Antonelli quedó segundo y el tercer puesto fue para el joven Isack Hadjar de Red Bull Racing,

En la primera ronda de la clasificación, Max Verstappen demostró que no está teniendo un buen inicio de campaña, pues el piloto neerlandés perdió el control de su monoplaza en la primera curva y terminó chocando con uno de los muros, por lo que tendrá que largar desde la última fila de la parrilla de salida.

Otra mala noticia fue la de Checo Pérez, que nunca pudo salir de los últimos lugares en la Q1 y, al igual que ‘Mad Max’, quedó fuera de la clasificación en la primera ronda, aunque el mexicano dejó en claro que mañana en el Gran Premio de Australia se va a divertir.

“Yo creo que mañana va a haber muchos abandonos, va a ser una locura la arrancada, los procedimientos que tenemos que hacer con estos coches tan complicados; si tienes la posición del acelerador un por ciento abajo, arriba, te cambia totalmente la arrancada, entonces es como estar en un videojuego. Y bueno, espero divertirme mañana”, comentó el piloto mexicano.

En la primera ronda de qualy quedaron fuera Checo Pérez, Valtteri Bottas, Fernando Alonso, Max Verstappen, Carlos Sainz y Lance Stroll. Cabe recalcar que los últimos dos nunca pudieron salir a la pista por problemas en su monoplaza.

CHEQUERED FLAG ON Q3 🏁👇



Russell 📸

Antonelli

Hadjar

Leclerc

Piastri

Norris

Hamilton

Lindblad

Lawson

Bortoleto#F1 #AusGP pic.twitter.com/oqO218VRRk — Formula 1 (@F1) March 7, 2026

Para la segunda ronda de la clasificación quedaron fuera Franco Colapinto, Alexander Albon, Pierre GASLY, Esteban Ocon, Oliver Bearman y Nico Hülkenberg. Algo que se debe reconocer es que el novato Arvid Lindblad de Racing Bulls se metió hasta la última fase en su primera clasificación en la Fórmula 1.

Así largaran mañana los pilotos

George Russell - Mercedes

Andrea Kimi Antonelli - Mercedes

Isack Hadjar - Red Bull Racing

Charles Leclerc - Ferrari

Oscar Piastri - McLaren

Lando Norris - McLaren

Lewis Hamilton - Ferrari

Arvid Lindblad - Racing Bulls

Liam Lawson - Racing Bulls

Gabriel Bortoleto - Audi

Nico Hulkenberg - Audi

Oliver Bearman - Haas

Esteban Ocon - Haas

Pierre Gasly - Alpine

Alexander Albon - Williams

Franco Colapinto - Alpine

Fernando Alonso - Aston Martin

Sergio Pérez - Cadillac

Valtteri Bottas - Cadillac

Max Verstappen - Red Bull

Carlos Sainz - Williams

Lance Stroll - Aston Martin

Otro de los volantes que sorprendió fue Isack Hadjar, que la temporada pasada demostró su gran calidad al volante y ahora este año en Red Bull Racing también se metió entre los primeros diez lugares de la qualy.

El Gran Premio de Australia se corre mañana en punto de las 22:00 horas, tiempo del centro de México; esto ocurre por el tema de la zona horaria que hay en Australia y México, esperando que Checo Pérez tenga un mejor rendimiento para su primera carrera en este 2026.

DCO