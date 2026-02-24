Checo Pérez revela sus inesperadas sensaciones sobre Cadillac en la Fórmula 1

Checo Pérez volvió a recibir la oportunidad de formar parte de un equipo de la Fórmula 1, después de su terrible salida de Red Bull en 2024, Cadillac fue la escudería que volvió a confiar en el piloto mexicano y estas son las sensaciones del jalisciense después de terminar la pretemporada para tener su debut con el equipo estadounidense en el primer fin de semana de marzo.

“Es un comienzo; sin embargo, también un reto muy grande. Es la primera vez que formo parte de un equipo que inicia desde cero y todo es muy diferente. Es, literal, formar parte del desarrollo de un auto y de un equipo desde su origen y, a la vez, una gran responsabilidad. Es algo histórico para muchas personas, para la F1 y, desde luego, para mí. Estoy muy contento y agradecido por esta oportunidad, que llega justo ya en lo que será el cierre de mi carrera.” comentó Checo Pérez en una entrevista.

Como bien lo comentó el volante mexicano, esta temporada será para que tanto él como Valtteri Bottas ayuden a Cadillac a mejorar su monoplaza y crear el primer episodio de la historia de este equipo dentro de la máxima categoría del automovilismo.

1667 KM in the bag.

Hard work by everyone, training sessions, a bit of golf to reset.

Bahrain Pre-season testing done!

The team is coming together and the atmosphere is great.

Let’s go racing. 💪🇲🇽



1667 KM en la bolsa.

Gran trabajo de todos: sesiones de entrenamiento y un poco… pic.twitter.com/iYRqss5bxs — Sergio Pérez (@SChecoPerez) February 20, 2026

Checo Pérez asegura que no quería despedirse de la F1 de esa manera

Después de su salida de Red Bull en 2024, todo indicaba que Checo Pérez pudo terminar su carrera en ese momento, pero regresar al máximo circuito del automovilismo siempre fue una opción latente para el piloto mexicano, que no quería dejar el deporte de esa manera.

El piloto mexicano respondió “Qué se me acababan las vacaciones" a la pregunta de qué fue lo primero que pensó cuando firmó con Cadillac. Además,dejó en claro que “estoy muy agradecido y contento porque, honestamente, no era la manera en la que quería despedirme del deporte. Desde luego que lo pensé mucho, pero al final estoy convencido de que firmar con ellos fue la mejor decisión".

El oriundo de Guadalajara, Jalisco, vive el final de su carrera profesional, por lo que la afición mexicana tendrá que aprovechar esta temporada con Checo Pérez en la parrilla, pues cada carrera podría ser la última para el mexicano.

¿Cuándo es la primera carrera de la temporada 2026 de la Fórmula 1?

Los 22 pilotos de la Fórmula 1 ya se preparan para la primera carrera de la temporada 2026 y Checo Pérez es uno de ellos, así que toda la afición mexicana ya está a la espera de volver a ver al ‘Ministro de Defensa’ en la pista.

La primera carrera del año será el fin de semana del 6 al 8 de marzo cuando la ciudad de Melbourne reciba a la Fórmula 1 para que se lleve a cabo el Gran Premio de Australia, el banderazo inicial a una nueva campaña en la máxima categoría del automovilismo.

Mientras que el regreso de Checo Pérez a suelo mexicano se dará a finales de octubre de este año, pues del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre se llevará a cabo el Gran Premio de México.

DCO