¡ES UN GALÁN! Papá de Checo Pérez presenta a su nueva conquista y les piden un beso ante las cámaras (VIDEO)

El padre de Checo Pérez presumió a su nueva pareja frente a las cámaras.

Mientras Checo Pérez está en Baréin disputando las prácticas de la Fórmula 1, su padre, Antonio Pérez Garibay, asistió a un evento en la Ciudad de México, en el que presentó a su nueva conquista, Patricia Armendáriz, una exparticipante del programa Shark Tank.

“Empresaria, exitosa, talentosa, ¿les gusta o no les gusta? Después no vayan a reclamar que abogados y demandas", además el padre de Checo Pérez la presentó como “diputada federal y próxima gobernadora de Chiapas” y al final Antonio Pérez Garibay le dio un beso en la mejilla por petición de los reporteros.

Con estas imágenes, el papá de Checo Pérez dejó ver que se dio una nueva oportunidad en el amor, con alguien del mismo gremio, pues Antonio Pérez es empresario y político, al igual que su nueva pareja, Patricia Armendáriz.

Ella es Patricia Armendáriz, la nueva conquista del papá de Checo Pérez

El papá de Checo Pérez se dio una nueva oportunidad en el amor con Patricia Armendáriz, quien es conocida por ser empresaria y en el pasado participar en el programa Shark Tank, el cual tiene como finalidad ayudar a las personas a crecer sus emprendimientos.

Patricia Armendáriz, originaria de Comitán de Domínguez, Chiapas, es actuaria y funcionaria pública, que está en busca de ser la gobernadora de su estado natal; es militante del partido Morena y es diputada federal plurinominal al Congreso de la Unión.

En temas de educación, la nueva pareja de Antonio Pérez Garibay estudió una licenciatura en Actuaría en la Universidad Nacional Autónoma de México; además, realizó una maestría en Desarrollo Económico en la Universidad de Cambridge y es doctora en Economía por la Universidad de Columbia.

Double trouble 🤩 pic.twitter.com/8yGdgvnV4N — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) February 12, 2026

¿Cuándo arranca su participación Checo Pérez en la Fórmula 1?

Checo Pérez se encuentra en Baréin afinando los últimos detalles de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1, la que será su regreso a la máxima categoría del automovilismo después de un año fuera de la competencia.

Será el fin de semana del 6 al 8 de marzo cuando la Fórmula 1 llegue a la ciudad de Melbourne para disputar la primera fecha de la campaña, que será el Gran Premio de Australia, donde Checo Pérez realizará su debut con Cadillac en el Gran Circo.

Mientras que la presentación del piloto mexicano en nuestro país se dará entre el viernes 30 de octubre y el domingo 1 de noviembre, celebrando el Día de Muertos en en el Gran Premio de México.

