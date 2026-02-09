¡ES HERMOSO! Checo Pérez revela el casco que ocupará en su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac (VIDEO)

Checo Pérez ya tiene el casco que utilizará en su regreso a la Fórmula 1.

La afición mexicana ya espera el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1 para presenciar el regreso de Checo Pérez a la máxima categoría del automovilismo; en relación a esto, el jalisciense dio a conocer el hermoso casco que portará en su debut.

El diseño que se puede ver en el video es color negro por su nueva escudería Cadillac, pero tiene algunas tonalidades en verde fosforescente, algunos de sus patrocinadores en la parte trasera del casco y el logo y nombre de su equipo en la Fórmula 1 al frente de esta protección.

Como bien se sabe, este casco es el que se ocupará en el inicio de la temporada 2026 del Gran Circo, pero en las diferentes carreras de la campaña, el piloto mexicano nos podría sorprender con varios diseños, ya que posiblemente Checo Pérez utilice una protección diferente en el Gran Premio de México.

¡El casco de Checo 🇲🇽 para 2026! pic.twitter.com/q86ZZ72a1V — Noticias Cadillac F1 (@CadillacargF1_) February 9, 2026

Checo Pérez y Cadillac presentaron su monoplaza para la Fórmula 1

La nueva escudería en la Fórmula 1, Cadillac, ocupó la noche del Super Bowl LX para presentar el diseño del monoplaza que utilizarán en su debut en la máxima categoría del automovilismo, el cual enamoró a sus nuevos fanáticos por los colores.

Como se veía venir, la escudería estadounidense eligió los colores blanco y negro para plasmarlos en su monoplaza, cada pintura de un lado, haciendo un tipo de desvanecido en diferentes puntos del vehículo.

A lo largo del monoplaza, la escudería puso los logos de sus patrocinadores y antes del alerón se puede ver el número de cada corredor, aunque en las fotos aparecía el ‘11′, el dorsal que ocupa Checo Pérez dentro de la máxima categoría del automovilismo.

History in motion. Our 2026 livery. pic.twitter.com/WbaoEpOoDA — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) February 9, 2026

Checo Pérez vuelve a la Fórmula 1 después de un año de descanso

La Fórmula 1 ya espera el primer fin de semana de marzo para volver a las pistas en la máxima categoría del automovilismo y realizar su debut con Cadillac en el Gran Premio de Australia, carrera que se va a llevar en la ciudad de Melbourne.

Tras quedarse sin asiento para la temporada 2025, Checo Pérez decidió tomarse un año sabático de la Fórmula 1, el cual aprovechó para pasar tiempo con su familia y descansar un poco después de disputar 14 campañas seguidas en el Gran Circo.

Ahora, el volante jalisciense realizará su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac y toda la afición mexicana está a la espera para volver a ver al ‘Ministro de Defensa’ arriba de un monoplaza para competir con los mejores de la categoría.

DCO