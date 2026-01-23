¡INSÓLITO! Escudería de la Fórmula 1 se retira de las prácticas en Barcelona y su futuro es incierto

La pretemporada de la F1 con las primeras prácticas en Barcelona está a días de comenzar; sin embargo, la escudería Williams anunció a través de sus redes sociales la peor noticia tanto para la Fórmula 1 como para todos sus aficionados, pues se ausentará del shakedown en la ciudad española.

“Atlassian Williams F1 Team ha tomado la decisión de no participar en las pruebas de shakedown de la próxima semana en Barcelona tras los retrasos en el programa FW48, ya que seguimos esforzándonos por conseguir el máximo rendimiento del coche”, informó la escudería a través de sus redes sociales.

Estas prácticas son importantes para todos los equipos del máximo circuito del automovilismo antes de arrancar la temporada, pues en Barcelona es donde todos los pilotos de la Fórmula 1 podrán ir conociendo los nuevos cambios que tienen los monoplazas para 2026.

Statement from Atlassian Williams F1 Team. pic.twitter.com/N4O1F6cgUz — Atlassian Williams F1 Team (@WilliamsF1) January 23, 2026

¿Cuándo son las primeras prácticas de la Fórmula 1 en Barcelona?

Las 11 escuderías y los 22 pilotos ya se preparan para viajar a Barcelona, donde se llevarán a cabo las primeras prácticas de la temporada para que los volantes muestren su desempeño arriba de los nuevos monoplazas.

Las prácticas en la ciudad de España serán a puerta cerrada del lunes 26 al viernes 30 de enero en el Circuito de Barcelona-Cataluña, donde veremos por primera vez al monoplaza de Cadillac a un lado de las demás escuderías.

La única escudería que se ausentará es Williams, equipo que realizará una serie de pruebas con el coche del 2026 y un programa VTT para estar listos de cara a la pretemporada en Baréin, la cual se llevará a cabo en febrero del 11 al 13 y del 18 al 20 del segundo mes del año.

Williams will not participate in the Barcelona Shakedown.#F1 pic.twitter.com/CNZXDyc1SZ — Formula 1 (@F1) January 23, 2026

¿Cuándo inicia la temporada 2026 de la Fórmula 1?

Poco a poco el arranque de una nueva temporada de la Fórmula 1 se acerca; las prácticas son el banderazo inicial de una nueva campaña en la máxima categoría del automovilismo y la presentación de los monoplazas significa que cada vez estamos más cerca de la primera carrera del año.

Melbourne es la primera ciudad del serial en recibir a los 22 pilotos de las 11 escuderías para el arranque de la Fórmula 1. El Gran Premio de Australia se llevará a cabo el fin de semana del viernes 6 al domingo 8 de marzo, para disfrutar del regreso de Checo Pérez al Gran Circo.

Esta temporada inicia con Lando Norris como el actual campeón de la F1 y con Max Verstappen como un serio contendiente al título del Campeonato de Pilotos, otra vez, aunque también podríamos tener a algunos volantes metiéndose en la pelea a lo largo del año.

