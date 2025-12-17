Estos son TODOS los cambios que tendrá la Fórmula 1 en 2026 y aquí te contamos a detalle

La Fórmula 1 tendrá algunos cambios para la temporada 2026.

La Fórmula 1 coronó a Lando Norris este 2025 como el campeón de pilotos, pero el Gran Circo ya se prepara para la Temporada 2026, en la que habrá varios cambios, desde las medidas del monoplaza hasta la nueva terminología que tendrán que aprenderse los aficionados para el siguiente año.

Será en Barcelona del 26 al 30 de enero y en Baréin del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero, cuando se lleve a cabo la pretemporada de la Fórmula 1, en la que los pilotos podrán probar los nuevos cambios en los monoplazas a escasos días de iniciar la nueva campaña.

Además de que tendremos dos nuevas escuderías en la parrilla del Gran Circo, Audi y Cadillac, las cuales debutarán en la Fórmula 1 con estos nuevos cambios, los cuales prometen muchísimas más emociones y adrenalina en las 24 fechas del calendario.

It's all change in 2026! 🔄



Here's a thread of the key technical information as we head into a new generation... 👇#F1 pic.twitter.com/d7SET6fnp0 — Formula 1 (@F1) December 17, 2025

Estos son todos los cambios que tendrá la Fórmula 1 en la Temporada 2026

La Fórmula 1 ya reveló a través de sus redes sociales todos los cambios que vendrán para la máxima categoría del automovilismo, los cuales serán tanto en los monoplazas como en la terminología, pues el famoso DRS dejará de existir para darle paso al “Modo de Adelantamiento”.

Los monoplazas serán más pequeños y ligeros, menos distancia entre ejes, ancho, piso y 30 kilogramos menos.

Carga aerodinámica reducida entre 15 y 30 por ciento por eliminar efecto suelo.

Resistencia aerodinámica hasta 40 por ciento menor. Alerones activos delanteros y traseros sustituyen al DRS.

Neumático de 18 pulgadas, delanteros de 25 milímetros y traseros de 30 milímetros, que serán más estrechos.

Motor híbrido: 50 por ciento combustión - 50 por ciento eléctrico

Adiós al MGU-H; MGU-K sube a 350 kilowatts para más adelantamientos.

Uso de combustible 100 por ciento sostenible sin perder rendimiento.

El piloto podrá gestionar energía con modo adelantamiento, impulso, aero activo y recarga.

Estos cambios vendrán para que los monoplazas sean más rápidos en la pista y ayudar al planeta, pues el motor funcionará con energía como lo hacen los híbridos.

Meet the 2026 evolution of Formula 1.#F1 pic.twitter.com/5WpMonkQzV — Formula 1 (@F1) December 17, 2025

¿Cuándo inicia la Temporada 2026 de la Fórmula 1?

La Fórmula 1 ya se prepara para encender los motores y arrancar la próxima temporada, en la que el mexicano Sergio Pérez tendrá su regreso a la máxima categoría del automovilismo con la nueva escudería Cadillac.

Los pilotos tendrán una pretemporada antes de iniciar la campaña, la cual será en Barcelona y Baréin, dos circuitos que visitarán más tarde en el año, pero será en Melbourne donde se disputen los primeros puntos de la temporada.

Los 22 pilotos que formarán parte de la parrilla de la Fórmula 1 el siguiente año estarán del 6 al 8 de marzo en el Circuito de Albert Park para disputar el Gran Premio de Australia.

