¿Cuántos pilotos de McLaren han sido campeones de la Fórmula 1?; Lando Norris se une a la lista

Lando Norris proclamó campeón de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Abu Dabi, la última fecha del año. Pero no solo consiguió eso, también logró terminar con una racha de 17 años sin que McLaren tuviera un campeón en la máxima categoría del automovilismo.

El último volante en quedar en primer lugar en el Campeonato de Pilotos fue Lewis Hamilton en el lejano 2008, cuando el británico consiguió su primer trofeo en la Fórmula 1; mientras que el primer piloto que levantó el cetro con la escudería británica fue Emerson Fittipaldi en 1974.

Son ocho nombres los que están grabados en la historia de McLaren como campeones de la Fórmula 1, incluyendo a Lando Norris, pues a lo largo del tiempo el equipo papaya ha tenido a grandes pilotos arriba de su monoplaza como: Alain Prost, Ayrton Senna y Niki Lauda.

TE RECOMENDAMOS: Automovilismo Estos son los dos históricos pilotos que han sido campeones de Fórmula 1 con Red Bull

Ellos son los ocho pilotos campeones de la Fórmula 1 con McLaren

McLaren ha tenido buenas rachas en la Fórmula 1 y han tenido a los mejores sentados en su monoplaza. Después del campeonato de Lando Norris, la escudería ya suma 13 títulos de volantes, que los han conseguido ocho pilotos diferentes.

Emerson Fittipaldi: 1974

James Hunt: 1976

Niki Lauda: 1984

Alain Prost: 1985, 1986 y 1989

Ayrton Senna: 1988, 1990 y 1991

Mika Häkkinen: 1998 y 1999

Lewis Hamilton: 2008

Lando Norris: 2025

Ahora Lando Norris se une a la pared de logros históricos del equipo; además, McLaren cuenta con 10 títulos del Campeonato de Constructores, los cuales ha conseguido en los años 1974, 1984, 1985, 1988, 1989, 1990, 1991, 1998, 2024 y 2025.

Lando Norris termina con la racha de Max Verstappen en Fórmula 1

El volante de McLaren consiguió su primer título del Campeonato de Pilotos después de un cierre de temporada bastante cardíaco, pues fue descalificado en el Gran Premio de Las Vegas y eso generó que la competencia fuera aún más tensa en las últimas dos carreras del calendario; Qatar y Abu Dabi.

Con esta conquista, Lando Norris termina con la hegemonía de Max Verstappen en la máxima categoría del automovilismo, ya que el neerlandés llevaba cuatro temporadas al hilo levantando el título de Fórmula 1 con Red Bull. En esta ocasión los dos McLaren tuvieron el monoplaza para competir con ‘Mad Max’.

Además, Lando Norris se convierte en el piloto número 35 en ganar el Campeonato de Pilotos, en una lista que lidera el histórico Michael Schumacher y Lewis Hamilton, ambos con siete cetros.

DCO