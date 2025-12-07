Lando Norris es campeón de F1 en el GP de Abu Dabi; Verstappen gana la carrera, pero no le alcanza

En la carrera final de la temporada, el piloto británico Lando Norris se convirtió por primera vez en campeón del mundo de Fórmula 1 (F1), luego de terminar en tercer lugar del Gran Premio de Abu Dabi. Aunque no ganó la cita final, el volante amarró el campeonato a sus 26 años de edad.

Lando Norris no pudo contener las lágrimas después de la carrera y se vio conmovido durante la entrevista con F1 en la pista. “Ha sido un camino largo, quiero agradecerle a mi equipo en McLaren, mis padres, mi mamá, mi papá, ellos son los que me apoyaron desde el inicio”, dijo.

Norris se convirtió en el campeón del mundo 35 en la historia de la Fórmula 1, es el undécimo británico en coronarse en la máxima categoría del deporte motor y ahora es uno de los 17 que cuentan con un trofeo en sus vitrinas.

TE RECOMENDAMOS: Automovilismo Estos son los dos históricos pilotos que han sido campeones de Fórmula 1 con Red Bull

“Ha sido un camino largo, nueve años, hemos pasado por cosas muy difíciles y otras maravillosas. Para mi poderles dar algo de regreso, el primer campeón en muchos años, estoy orgullos de mi equipo”, dijo Norris para agradecer a McLaren.

El ganador del GP realizado en el Circuito Yas Marina fue el neerlandés Max Verstappen, quien no pudo defender de su corona y se quedó a nada de lograr su quinto título de la categoría. El podio lo completó Oscar Piastri en el segundo lugar.

“Se siente increíble, quero felicitar a Max Verstappen y Oscar Piastri, ha sido un placer correr contra ellos, aprendí de los dos, fue un largo año, pero lo hicimos y estoy orgulloso de todos”, agregó el británico.

Mad Max fue dominante todo el fin de semana en la capital de los Emiratos Árabes Unidos. Tuvo un impresionante regreso después del parón de verano y terminó sólo con dos puntos de distancia con el nuevo monarca. Norris se coronó con 423 puntos y Verstappen terminó con 421 unidades.

“No puedes no pensar en el título, pero era una carrera larga, todo puede pasar. En las últimas dos o tres vueltas fue más tranquilo, tuvimos que pelear mucho con Max, pero estoy feliz”, apuntó.

Max Verstappen gana, pero no logra el título

Max Verstappen empezó desde la pole, pero fue una carrera en donde la punta cambió constantemente de dueño. El conductor de Red Bull recapturó el liderato en la vuelta 41.

El neerlandés superó a Piastri, quien después de ser adelantado ingresó a pits para un cambio de neumáticos. La intención y estrategia del conductor del equipo papaya era solo hacer una parada en boxes y de ahí intentar competir. Le alcanzó para ser segundo del día.

LAP 56/58



Norris is in range of Piastri, and a second-place finish #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/YKAeZGvJ1u — Formula 1 (@F1) December 7, 2025

Con 15 vueltas para el final de la cita, la diferencia entre el líder Max Verstappen y el segundo lugar Oscar Piastri era de poco más de 24 segundos. Sin embargo, la batalla por la victoria pasaba a segundo plano pues Lando Norris, con el tercer lugar del podio, era el virtual campeón de F1.

Para la vuelta 30 el líder de la carrera era Oscar Piastri, quien no dejó de pelear para conseguir el título. Pese a que el australiano estaba en la punta de la competencia, no era suficiente para obtener el trofeo.

En el giro 32 se informó que Yuki Tsunoda recibió una penalización de cinco segundos por moverse dos veces en la defensa ante Norris. El castigo sorprendió al volante japonés, quien estaba tratando, a sus alcances, de ayudarle a su coequipero Max Verstappen a defender la corona de F1.

El León Neerlandés estaba buscando desesperadamente recapturar el liderato de la carrera. En un lapso de seis vueltas le recortó nueve segundos la distancia a Piastri y pasó a nueve segundos de diferencia con el de McLaren, quien no había entrado a pits a estas alturas de la carrera.

aar