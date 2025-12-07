¿Quién es el último piloto de McLaren en ser campeón de la Fórmula 1?

McLaren vuelve a estar en lo más alto de la Fórmula 1 gracias a la victoria de Lando Norris

Lando Norris volvió a poner a McLaren en lo más alto de la Fórmula 1, pues el británico se proclamó campeón de la máxima categoría del automovilismo tras quedar en tercer lugar del Gran Premio de Abu Dabi. La escudería papaya llevaba ya bastante tiempo sin un piloto como el nuevo rey del Gran Circo.

El volante británico terminó con una sequía de 17 años sin que McLaren pudiera conseguir el título en el Campeonato de Pilotos, pero esta temporada la escudería británica logró llevarse los dos campeonatos, el de constructores y el de volantes, firmando una temporada para los libros de historia del equipo.

Cabe recalcar que para Lando Norris esto significa su primera conquista del Campeonato de Pilotos, uniéndose a una lista de ocho volantes que han levantado el título con McLaren, en donde están nombres como Ayrton Senna, Lewis Hamilton, Niki Lauda y Alain Prost.

TE RECOMENDAMOS: Automovilismo Estos son los dos históricos pilotos que han sido campeones de Fórmula 1 con Red Bull

¿Quién fue el último piloto de McLaren en ser campeón de la Fórmula 1?

A lo largo de la historia de McLaren, ocho pilotos de la Fórmula 1 han conseguido levantar el campeonato manejando el monoplaza de la escudería británica, los cuales son: Emerson Fittipaldi, James Hunt, Niki Lauda, Alain Prost, Ayrton Senna, Mika Häkkinen, Lewis Hamilton y Lando Norris.

Hace 17 años un piloto de McLaren no era campeón de la máxima categoría del automovilismo, una sequía que rompió Lando Norris este 2025. El último hacía sido Lewis Hamilton, quien en el lejano 2008 ganó su primer título de la Fórmula 1. Fue antes de dejar al equipo papaya por Mercedes.

Cabe recalcar que Lewis Hamilton era el último en darle un título a McLaren. El primero en hacerlo y con el que empezó la historia de la escudería británica en la Fórmula 1 fue Emerson Fittipaldi; el brasileño levantó el título del Gran Circo en 1974 por primera vez como volante del equipo británico.

Over to you, Lando 🎙️



The first interview with our new world champion! #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/py5OTzAxCg — Formula 1 (@F1) December 7, 2025

Lando Norris es el piloto número 35 en ser campeón de la Fórmula 1

Lando Norris se proclamó campeón por primera vez del Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1 y con eso la máxima categoría del automovilismo acaba de conocer al volante número 35 en levantar el título del Gran Circo.

El británico se une a la lista en el trigésimo quinto escalón, una tabla que lidera el histórico Michael Schumacher y Lewis Hamilton, ambos volantes con siete trofeos de la Fórmula 1. Verstappen se queda con 4 coronas.

Además, Lando Norris está a la par de pilotos como Kimi Räikkönen, Nigel Mansell, Alan Jones, Mario Andretti y Phil Hill, todos ellos también con un solo trofeo en la Fórmula 1.

DCO