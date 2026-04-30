Sinuano Noche: Resultado del último sorteo hoy 30 de abril

Resultados del sorteo nocturno Sinuano del 30 de abril

El Sinuano Noche es uno de los sorteos más tradicionales y populares de Colombia, especialmente en la región del Caribe. Su nombre es un tributo al Valle del Sinú y cada noche miles de personas esperan sus resultados.

Al estar regulado por Coljuegos, el sorteo garantiza total transparencia y asegura que gran parte de sus ganancias se utilicen para mejorar el sistema de salud del país.

Resultados del número ganador y quinta barola ı Foto: Especial

Horarios de los sorteos

Es un sorteo con frecuencia diaria, lo que permite jugar prácticamente todos los días del año.

Lunes a sábado: Se realiza a las 9:30 p.m.

Domingos y festivos: El horario se adelanta a las 7:30 p.m.

¡No te quedes fuera! Sigue el portal oficial de Resultados de Loterías y Chances en Colombia y sus redes sociales para conocer al instante las actualizaciones de todos tus sorteos favoritos.

Resultados Sinuano Noche 30 de abril de 2026

A continuación, presentamos la combinación ganadora del sorteo Sinuano Noche realizado hoy miércoles 29 de abril:

Número ganador: 2658

Quinta Barola: 6

¿Cómo se juega el Sinuano?

Para jugar, solo debes elegir un número de cuatro cifras entre el 0000 y el 9999. El ganador se define al sacar cuatro balotas numeradas que forman la cifra del día.

Como novedad, ahora se utiliza una “quinta balota” para sorteos especiales y promociones, ofreciendo premios extra que hacen el juego mucho más atractivo.

¿De cuánto es el premio?

El Sinuano Noche ofrece diversas categorías de premios según el nivel de acierto de los jugadores respecto al monto invertido:

4 cifras (orden exacto): Es el premio mayor y paga 4,500 veces lo apostado.

3 cifras: Al acertar las últimas tres cifras en orden, paga 400 veces lo invertido.

2 cifras: Si aciertas las últimas dos cifras, recibes 50 veces lo apostado.

1 cifra: Por acertar la última cifra (el “pleno”), recibes 5 veces lo apostado.

Sigue aquí toda la información y resultados actualizados de este y más sorteos de Colombia y México.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.