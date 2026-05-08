¡Confirmado! NFL revela fecha en la que publicará su calendario completo de la Temporada 2026

La NFL revelará muy pronto el calendario de la Temporada 2026.

La NFL dio a conocer que publicará su calendario completo de la temporada regular del 2026 el próximo jueves 14 de mayo. El anuncio realizado se acopla a los últimos dos años, cuando el programa se reveló durante la segunda semana del quinto mes del año.

La liga ya anunció que los an Francisco 49ers y Los Angeles Rams se enfrentarán en Melbourne, Australia, en la primera semana del campeonato.

The NFL schedule is coming. 👀



📺: NFL Schedule Release - Thursday, May 14 at 8pm ET on @nflnetwork pic.twitter.com/mVsyC21hCG — NFL (@NFL) May 8, 2026

Ese partido se transmitirá en horario estelar en Estados Unidos a las 8:35 de la noche (tiempo de Nueva York) el próximo 10 de septiembre. Melbourne está a 14 horas por delante de Nueva York y 17 horas por delante de Los Ángeles y San Francisco, lo que significa que el partido comenzará a las 10:35 de la mañana del día siguiente en Australia.

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NFL anunciará juegos internacionales

El partido entre los Baltimore Ravens y los Dallas Cowboys en Río de Janeiro se disputará en la Semana 3 (27 de septiembre).

Los otros siete enfrentamientos internacionales se anunciarán el miércoles 13 en el programa “Good Morning Football” de la NFL Network.

Se espera que durante la semana se vayan conociendo fechas de otros partidos clave. Por lo general, las cadenas anuncian uno de sus encuentros estelares durante los llamados “up-fronts” para anunciantes.

Seahawks dará inicio a la NFL 2026

Los Seattle Seahawks comenzarán la defensa de su título del Super Bowl en el partido inaugural el 9 de septiembre. El rival no ha sido anunciado.

La NFL podría optar por una revancha inmediata del Super Bowl LX, ya que está programado que los New England Patriots visiten Seattle. La temporada pasada, la revancha del Super Bowl LIX entre Philadelphia y Kansas City se llevó a cabo en la Semana 2.

Otras posibilidades incluyen a Chicago Bears, Kansas City Chiefs, Dallas Cowboys o Los Angeles Chargers.

¿Dónde será el próximo Super Bowl de la NFL?

El SoFi Stadium de Inglewood, California, casa de los Rams y de los Chargers, será sede del Super Bowl LXI de la NFL.

El encuentro que definirá al próximo campeón de la NFL está programado para llevarse a cabo el 14 de febrero del 2027.

EVG