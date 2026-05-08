Esto necesita Chivas para eliminar a Tigres y ser semifinalista del Clausura 2026 de la Liga MX

Chivas llega con desventaja de 3-1 ante Tigres en los cuartos de final de vuelta del Clausura 2026.

Chivas se juega su destino en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX este sábado 9 de mayo ante Tigres, equipo al que debe vencer por diferencia de dos goles en los cuartos de final de vuelta para clasificar a las semifinales del futbol mexicano.

El Guadalajara será local en el Estadio AKRON, donde intentará hacer pesar su localía ante los de la UANL, contra los que perdió por marcador de 3-1 en el Volcán en el encuentro de ida.

🇦🇹 ¡JUNTOS EN LAS GRADAS Y EN EL TERRENO DE JUEGO! 🔥 pic.twitter.com/XU1brOSvH0 — CHIVAS (@Chivas) May 9, 2026

Empate global le da pase a semifinales a Chivas

Un triunfo por dos tantos de diferencia es lo que requiere Chivas para acceder a las semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX.

Esto se debe a que un empate en el marcador global le da el boleto al Rebaño por su mejor posición en la tabla, pues los dirigidos por Gabriel Milito acabaron segundos, mientras que los felinos culminaron en el séptimo lugar.

Por este motivo es que Tigres puede clasificar a las semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX incluso si pierde por un gol de diferencia contra las Chivas.

¿Cuándo fue la última semifinal de Chivas en la Liga MX?

Han pasado dos años desde la última vez que Chivas jugó unas semifinales de Liga MX, pues no llega a dicha fase del campeonato desde el Torneo Clausura 2024.

En aquel certamen, los entonces dirigidos por el argentino Fernando Gago enfrentaron al América en la antesala de la final. Los rojiblancos quedaron eliminados tras ser derrotados por las Águilas por pizarra global de 1-0.

En el Apertura 2025, el primer torneo de Gabriel Milito como director técnico de Chivas, la escuadra tapatía sucumbió frente al Cruz Azul en la ronda de cuartos de final.

Chivas buscará que la tercera sea la vencida contra Tigres, luego de que también perdió contra los regiomontanos en la fase regular del Clausura 2026 de la Liga MX.

EVG