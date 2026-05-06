Jugadores de Chivas reportan para la Liguilla; si no llegan al CAR no jugarán el Mundial con México

En medio de toda la polémica que rodea la Selección Mexicana, los jugadores de Chivas convocados por Javier Aguirre reportaron en Verde Valle al entrenamiento del equipo, de cara al duelo de vuelta de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Luego de toda la polémica que surgió con respecto a las fechas en las que Javier Aguirre podría contar con los primeros convocados (exclusivamente de la Liga MX) y con Toluca pidiendo a sus seleccionados para la Concaf Champions Cup, el dueño de Chivas pidió a sus elementos.

HORMIGA Y ROMO LLEGAN A VERDE VALLE🚨🇲🇽🐐



El delantero y defensa de Chivas son los primeros seleccionados nacionales en presentarse a las instalaciones del club tras la indicación de Amaury Vergara de no ir a la concentración de la Selección Mexicana pic.twitter.com/UegATnWHmr — Duro de Marcar (@DurodeMarcarGDL) May 6, 2026

Jugadores de Chivas que corren riesgo de perderse la Copa del Mundo 2026

Luis Romo

Raúl Rangel

Roberto Alvarado

Armando González

Este miércoles 6 de mayo Luis Romo, Raúl Rangel, Roberto Alvarado y Armando González se presentaron en las instalaciones del Rebaño Sagrado por indicación expresa del dueño. Cuatro de los cinco convocados respondieron, incrementando el conflicto entre Chivas y la Selección Mexicana.

El mismo día que estos cuatro jugadores del Rebaño llegaron a Verde Valle, el Tricolor lanzó un comunicado en donde amenazaron: “Los jugadores deberán reportarse en el Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad de México. Por instrucciones del cuerpo técnico, el jugador que no acuda hoy a la concentración quedará fuera de la Copa del Mundo".

TALA RANGEL REPORTA CON CHIVAS🚨🧤



El portero de Chivas y que apunta a ser el titular de la Selección Mexicana en el mundial, ya se encuentra en Verde Valle, tras la indicación de Amaury Vergara pic.twitter.com/4rOEKhpbOh — Duro de Marcar (@DurodeMarcarGDL) May 6, 2026

Con este panorama los jugadores que se presentaron a entrenar con Chivas corren grandes riesgos de perderse el Mundial, pues deben estar a tiempo en el CAR de la CDMX. La concentración con los 20 convocados de la Liga MX arranca este miércoles 6 de mayo a las 20 horas.

Chivas ni la Selección Mexicana han informado si Luis Romo, Raúl Rangel, Roberto Alvarado y Armando González viajarán por la tarde a la Ciudad de México para unirse a la concentración de Javier Aguirre, pero de no hacerlo, y de acuerdo a lo dicho por el comunicado del Tri, estarían fuera del certamen de verano.

¿Por qué Brian Gutiérrez no llegó a Guadalajara?

Además de Luis Romo, Raúl Rangel, Roberto Alvarado y Armando González, el otro jugador de Chivas que fue llamado a la Selección Mexicana es Brian Gutiérrez, quien no se presentó a Guadalajara porque se encontraba en Chicago, con su viaje a la Ciudad de México ya programado. No estuvo en Verde Valle con el resto de sus compañeros por un tema de logística.

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