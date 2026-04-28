¡Oficial! Javier Aguirre por fin da su lista para el Mundial del 2026; SÍ hay grandes y tristes ausencias

Faltan menos de dos meses para el inicio de la Copa del Mundo 2026 y la Selección Mexicana al mando de Javier Aguirre reveló la prelista con jugadores de la Liga MX, aunque la lista final se puede entregar a más tardar el 11 de mayo.

Esta convocatoria preliminar del Vasco Aguirre está conformada por 20 futbolistas, que tienen la gran oportunidad de entrar en la lista final del Tricolor para el certamen de la FIFA, que se inaugura el 11 de junio en el Estadio Azteca.

La Selección Nacional de México informa: pic.twitter.com/uNilEAaMBv — Selección Nacional (@miseleccionmx) April 28, 2026

Como se esperaba, este anuncio se dio después de la Jornada 17 del Torneo Clausura 2026, para que los equipos de la Liga MX que jueguen la Liguilla sepan que futbolistas fueron convocados y no podrán estar en la fiesta grande del balompié azteca.

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Cabe señalar que en esta lista aparecen 12 jugadores que están considerados para la integración de la lista definitiva de la Copa del Mundo y hay ocho con seguimiento hacia el siguiente ciclo para fortalecer el grupo de trabajo.

Las sorpresas de la prelista de México para la Copa del Mundo 2026

En la lista no oficial de Javier Aguirre para la Copa del Mundo 2026 hay muchas sorpresas. Nombres como el de Guillermo Martínez aparecen antes del corte final.

Pero la única sorpresa no es la de el Memote, sino que Charly Rodríguez, mediocampista del Cruz Azul y que mucho tiempo fue considerado por Aguirre, no irá al Mundial. Por otra parte Richard Ledezma, de Chivas, que parecía que ya estaba en la convocatoria tampoco fue considerado.

Pese a no quererse operar y arriesgarse a una lesión más grande, Marcel Ruiz no fue considerado por Aguirre y el futbolista del Toluca tendrá que pensar si sigue jugando en la Liguilla.

En este llamado no se considera a los futbolistas que militan en el extranjero, ya que serán integrados en la convocatoria definitiva que será entregada a la FIFA el 1 de junio conforme a la reglamentación del torneo.

¿Cuándo debuta México en la Copa del Mundo 2026?

La Selección Mexicana tiene el honor de inaugurar la Copa del Mundo 2026 en casa el 11 de junio, cuando reciba en el Estadio Azteca a Sudáfrica, reviviendo el duelo abridor de la edición de 2010, en donde empataron 1-1.

El Tricolor está ubicado en el Grupo A, en donde además de la escuadra africana se encuentra Corea del Sur y Chequia. El combinado de Javier Aguirre tiene dos duelos de primera ronda en la CDMX y uno en Guadalajara, en el Estadio AKRON.

El certamen veraniego de selecciones es el primero que se juega en tres sedes diferentes; México, Canadá y Estados Unidos. Este último país tendrá la mayoría de los cotejos, incluyendo casi todos de las fases de eliminación directa y la gran final, que se disputa el 19 de julio en Nueva York.

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