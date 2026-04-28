Modric se pierde temporada con Milan

EL CROATA al salir, el domingo pasado, atendido por los médicos del equipo

La temporada de Luka Modric con el AC Milan acabó tras fracturarse el pómulo, pero se espera que el capitán de Croacia esté en condiciones del Mundial.

Modric tuvo que salir en los últimos minutos del empate 0-0 ante la Juventus tras lesionarse al disputar un balón aéreo de cabeza con el mediocampista rival Manuel Locatelli.

Las pruebas realizadas revelaron una fractura en el pómulo izquierdo y el volante fue operado horas después.

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El Milan indicó que se trató de “una fractura compleja y multifragmentaria del hueso cigomático izquierdo”, pero la intervención “fue completamente exitosa”.

Croacia debutará en el Mundial contra Inglaterra dentro de siete semanas. También enfrenta a Panamá y Ghana.

“He estado hablando con Luka y le deseé una cirugía exitosa y una recuperación buena y rápida. Estoy convencido de que hará todo para estar listo para el Mundial, y le brindaremos todo el apoyo”, dijo el técnico croata Zlatko Dalić en X a través de la federación nacional.

“Confío en que la recuperación irá según lo previsto y que Luka, como capitán nos liderará en otro gran verano”, añadió.

Modric también está en los últimos meses de su contrato con el Milan. Firmó un acuerdo por un año el verano pasado luego de 13 temporadas repletas de títulos en el Real Madrid. Tiene una opción para extender el contrato por otro año.

Modric creció apoyando al Milan y ha sido un jugador clave para los Rossoneri. Fue titular en 32 de 34 partidos de liga y solo una vez se quedó en el banquillo.